Vacinação no drive do Parque da Sementeira será até 13 horas a partir de segunda-feira

Nesta segunda-feira (06), a Secretaria Municipal da Saúde reduz o horário de vacinação no drive do Parque da Sementeira, que recebe mais uma edição do Natal Iluminado. O ponto de vacinação da Sementeira oferta primeira dose(D1) para adolescentes, segunda dose (D2) de Pfizer e AstraZeneca, e dose de reforço para quem tomou D2 até 7 de agosto.

Com o fechamento antecipado do drive-thru, quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) passam a ofertar o imunizante contra a covid-19 até às 18 horas. São elas: Francisco Fonseca, Onésimo Pinto, Marx de Carvalho e Augusto Franco.

Drive-thru

Para adolescente receber primeira dose no drive é preciso realizar cadastro no site da Prefeitura de Aracaju para gerar o código autorizativo, requisito necessário também para quem tomou doses fora do estado de Sergipe e necessita completar o esquema vacinal na capital.

Para quem recebeu a D1 em Aracaju e precisa tomar a segunda dose ou dose de reforço, não precisa realizar cadastro, basta apresentar cartão de vacinação e documento com foto.

Unidades Básica de Saúde

Nas Unidades Básicas de Saúde a oferta de imunizante contra covid-19 ocorre de segunda à sexta-feira, das 8 às 16h; apenas a UBS Irmã Caridade não está administrando vacina contra covid-19.

As UBSs Geraldo Magela e Humberto Mourão estão administrando somente CoronaVac para primeira e segunda dose.