ABIH-SE promoverá 2ª edição do road show Viva Aracaju

A Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) divulgará o destino da capital sergipana com a realização do road show Viva Aracaju, desta vez, na região Centro-Oeste do país, em Brasília/DF e Goiânia/GO, entre os dias 6 e 9 de dezembro. A ação faz parte do projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju, que tem o objetivo de impulsionar as atividades dos setores do trade turístico através de ações promocionais de marketing e promover o destino Aracaju.

A região Centro-Oeste é a segunda a receber a edição do road show Viva Aracaju. A expectativa é de que cerca de 300 agentes e operadores de viagens sejam capacitados para vender o destino Aracaju e aumentar a competitividade do destino turístico da capital sergipana no mercado nacional.

Além da programação que inclui exposições sobre a cidade e apresentações lúdicas e artísticas, a edição do road show exibirá uma apresentação musical típica da região: o forró pé de terra, representado por um trio nordestino que promete contagiar os participantes e animar a noite de capacitação ao ritmo do forró, o ritmo que atrai turistas para a Marinete do Forró, um dos atrativos turísticos da capital sergipana.

Para o período de final de ano, Aracaju proporciona aos turistas, inúmeros passeios pelos pontos iluminados e decorados da cidade, o Natal Iluminado, além das praias, Mercado Municipal, centro cultural, parques e a orla mais bela do Brasil, a Orla de Atalaia. Os turistas podem contar também, com diversas opções de programação para o réveillon, promovidas pelos hotéis, bares e restaurantes da cidade.

Por Innuve Comunicação