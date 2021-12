Com vacinação itinerante, município de Aracaju imunizou mais 27,8 mil pessoas nesta semana

Com o surgimento de uma nova variante do coronavírus, a ômicron, mais transmissível e com cinco casos já confirmados no Brasil, se faz ainda mais indispensável o contínuo avanço da vacinação contra a covid-19.

Por isso, desde quarta-feira (1º), a Prefeitura de Aracaju executa duas novas estratégias itinerantes para aumentar o acesso à imunização: a vacinação nas escolas e o carro da vacina. Assim, durante toda esta semana, o Município imunizou mais 27.872 contra a covid-19, totalizando 517.493 aracajuanoss com idades a partir de 12 anos vacinados com ao menos uma dose, o que representa 92,95% da população. Com as duas doses, já são 455.079, ou 80,88% da população vacinável.

A vacinação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), é uma parceria entre as Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e da Educação (Semed) e visa a atingir o público com idade acima dos 12 anos.

Já o carro da vacina é uma ação itinerante da SMS, que percorre os bairros da capital para aplicação de primeira, segunda e terceira doses do imunizante contra a covid. Para receber a dose do imunizante, basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto.

Nesta semana, a ação passou pelos bairros 17 de Março, Porto Dantas e Lamarão. Apesar de ficar fixo em um ponto estratégico, o carro da vacina também percorre as ruas dos bairros para fazer a busca ativa.

O cronograma seguiu direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na repescagem, além do adiantamento da segunda dose.

Também está sendo aplicada a dose de reforço na população entre 18 e 59 anos que recebeu segunda dose até 7 de agosto, idosos e profissionais de saúde que receberam segunda dose até 7 de agosto, além dos imunossuprimidos 18+ que tomou a segunda dose há 28 dias.

Vacinação nas escolas

Bem como a vacinação itinerante nos bairros, a ida das equipes de saúde às escolas é uma forma de busca ativa para alcançar aqueles que não tomaram a vacina, seja a primeira dose ou a segunda para complemento do esquema vacinal.

No momento em que as aulas voltaram 100% presencial, quanto mais alunos imunizados melhor, não só para toda a comunidade escolar, como principalmente para o avanço na vacinação completa de toda a população aracajuana.

Outros pontos

Mesmo com as iniciativas, a vacinação segue por meio dos demais locais de acesso, o drive-thru no Parque da Sementeira e em todas as 44 UBS da capital.

Foto Sérgio Silva