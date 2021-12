Comandante-geral da PM/SE disponibiliza assistência a militar

Após divulgação de campanha em prol do Cabo Peterson Clay dos Santos do Batalhão de Choque feita pelo blog Espaço Militar, para ajuda nas despesas com o tratamento pós transplante que o citado militar vem tendo na cidade de Salvador/BA, onde se submeteu a transplante de rim, e ao tomar conhecimento do fato, o Comandante-Geral da PMSE, Coronel Marcony Cabral, esteve na tarde desta sexta, dia 03, na residência do militar para prestar solidariedade e tomar ciência de todo o tratamento, tendo de imediato adotado providências, dando toda assistência ao Cabo Peterson dos Santos, que já vinha sendo assistido pelos seus chefes imediatos, o Tenente Waldson e o Subtenente Alexinaldo, providenciando todo o acompanhamento através da assistência social da corporação e da junta médica do HPM (Hospital da Polícia Militar), inclusive com acompanhamento de infectologista, não medindo esforços no sentido de viabilizar a ida semanal do militar transplantado à capital baiana para fazer o devido acompanhamento, extremamente necessário, após o transplante que realizou.

Já na próxima segunda-feira, dia 06, o Cabo Peterson dos Santos, irá a Salvador na companhia do Subtenente Alexinaldo, também do Batalhão de Choque, com toda cobertura e assistência da Polícia Militar, viabilizadas pelo Comandante-Geral da PMSE.

O Cabo Peterson dos Santos fez questão de agradecer ao Coronel Marcony pela visita surpresa que fizera e principalmente, pela atenção e apoio dispensado à sua pessoa neste momento difícil que passa de restabelecimento de sua saúde, após o transplante realizado.

O blog Espaço Militar parabeniza o Comandante-Geral da PMSE, Coronel Marcony Cabral, pela atitude e sensibilidade para com seu comandado, pois, assim que tomou conhecimento do fato, esteve pessoalmente na residência do Cabo Peterson dos Santos e adotou todas as providências que estavam ao seu alcance para viabilizar todo atendimento necessário a militar transplantado.

Nosso reconhecimento e nossos parabéns pela atitude e providências adotadas.

Matéria do blog Espaço Militar