Laércio e Emília são dois nomes competitivos que podem “polarizar” o Senado 

Por enquanto segue o impasse nos bastidores do mundo político sergipano sobre as eleições do próximo ano, em especial, sobre uma definição da candidatura da situação ao governo do Estado. Pela oposição o Cidadania pode lançar o senador Alessandro Vieira e o PT, que caminhava para uma pré-candidatura certa do também senador Rogério Carvalho, agora repensa essa possibilidade após o voto do petista a favor do orçamento secreto.

Setores do Partido dos Trabalhadores, que já não tinham disposição em defender o nome de Rogério nas ruas, agora não só o condenam, como também defendem uma mudança de rumo da legenda para 2022. Há, inclusive, quem vá defender publicamente uma possível reaproximação do agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). E, convenhamos, se Rogério ficar “fora do páreo”, abre-se o caminho para mais uma vitória governista, sem maiores dificuldades.

Mas a indefinição que toma conta da disputa pelo comando do Executivo, nos últimos dias ganhou uma sinalização diferente quanto aos nomes colocados para concorrer ao Senado. Há quem diga que está praticamente descartada uma possível pré-candidatura do ex-deputado André Moura; o ex-governador Jackson Barreto (MDB), que também “ensaiou” disputar a sucessão da senadora Maria do Carmo, desde o julgamento do governador no TSE que optou por silenciar e, possivelmente, recuar.

Pré-candidato declarado ao governo, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) parece ser o “nome da vez” e muito bem colocado em uma possível disputa pelo Senado. O parlamentar, inclusive, já manifestou duas coisas: a primeira é que não tem interesse em candidatar-se contra o agrupamento governista; e segundo é que não criaria problemas para disputar o Senado em defesa da unidade pelo governo. Há alguns meses vem percorrendo o Estado fortalecendo seu nome…

Outro nome que veio à tona foi o da vereadora de Aracaju, Emília Corrêa (Patriotas). Convidada essa semana para disputar o Senado pelo PTB, a parlamentar exerce um mandato popular muito ativo na capital, não tem máculas ou polêmicas envolvendo seu nome e possui credibilidade junto a alguns setores importantes. Tem o reconhecimento da classe média e é muito respeitada entre os mais pobres, até pela história que escreveu na Defensoria Pública.

Laércio mantém o viés “bolsonarista”, representa o segmento empresarial, mas se relaciona muito bem com diversos grupos políticos, de situação e de oposição. Transita bem e, como presidente da Fecomércio vem construindo uma relevante imagem de “bom gestor”. Emília tem extremo cuidado antes de se posicionar publicamente, sobretudo com as alianças que constrói, para não cair em descrédito junto ao eleitorado. São dois nomes competitivos que podem polarizar a eleição para senador em 2022…

Veja essa!

O encontro da base aliada do governador Belivaldo Chagas, na próxima segunda-feira (6), é um passo em busca da unidade do agrupamento de olho em 2022, mas não significa que haverá uma definição sobre quem será o candidato escolhido. É esperar quem estará presente no encontro para avaliar…

E essa!

A coluna recebeu uma informação, em sigilo, de que por mais que todos estejam trabalhando, o nome que continua tendo mais prestígio entre os membros do grupo é o do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Seu nome pode não ser confirmado, mas há quem diga que pode existir um indicativo neste sentido.

Ouvindo todos

Diferente do que muita gente pensa, a mesma “fonte” explica que o “galeguinho” vai ouvir a todos antes de tomar sua decisão, que entende que todos são importantes no processo, inclusive os prefeitos e lideranças do interior. Disse que o governador não se “abala” por algumas pesquisas…

Lembra 2018

A mesma “fonte” explica que o governador leva em consideração, também, que em 2018 quando da escolha de seu nome para a disputa, ele não pontuava bem nas pesquisas, e findou sendo eleito de forma acachapante, com uma diferença superior a 300 mil votos. “O interior tem voz e será ouvido”, garante a “fonte”.

Bomba!

O voto do senador Rogério Carvalho a favor do orçamento secreto no Congresso Nacional fez alguns setores do Partido dos Trabalhadores, em Sergipe e nacionalmente, reavaliarem o apoio a uma pré-candidatura do petista para governador. Muitas conversas já foram iniciadas neste sentido…

Exclusivo!

Há um entendimento sendo consensuado de mudança de rumos do PT em Sergipe. Desse diálogo pode, inclusive, “florescer” uma nova pré-candidatura para o próximo ano. Essa não é uma “costura fácil” de ser feita, mas pela movimentação conclui-se que há um “racha” dentro do partido.

Canal de Xingó

Ao participar da assinatura da licitação para o início do primeiro trecho das obras do Canal de Xingó, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) comemorou o feito e disse que o seu coração se enche, ainda, mais de esperança, pois “essa a construção do Xingó significa a redenção do povo sofrido, especialmente, do sertanejo, uma vez que ela permitirá levar água do São Francisco para o Sertão sergipano”.

Maria do Carmo I

O ato ocorreu no gabinete do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e contou com a presença de parlamentares da bancada federal sergipana. “Eu destinei cerca de R$ 5 milhões, em emenda, para viabilizar essa obra, idealizada e toda estruturada por João” (Alves Filho, in memorian). Maria lembrou que “João trabalhava nesse projeto com muito afinco, pois sempre foi um apaixonado pelo seu povo”.

Maria do Carmo II

Para ela, a iniciativa é uma honra à memória do ex-gestor que deixou a sua marca em todo o Estado com obras estruturantes. “O Canal de Xingó é algo que trará segurança hídrica para Sergipe e criará melhores condições de vida para o sertanejo. É preciso levar água o quanto antes, para que o sergipano viva com alegria e dignidade e tenha condições de criar seus filhos e trabalhar na sua terra”, disse Maria.

Ordem de serviço

Em outubro passado, em Propriá, ela participou da assinatura da Ordem de Serviço que autorizava o início dessa obra. “É um orgulho imensurável ver concretizando um sonho visionário de João, de utilizar as águas do Rio São Francisco para abastecimento humano e para a agricultura irrigada”, disse a senadora.

Água para o Sertão

A primeira fase do Canal levará a água de Paulo Afonso, na Bahia, a Poço Redondo, em Sergipe. “Essa obra garantirá tranquilidade para os mais de 2 milhões de cidadãos que são atendidos, atualmente, pelos 25 sistemas de abastecimento existentes em nosso Estado. Houve um crescimento populacional, sem que houvesse projeto hídrico para atender a essas novas demandas”, disse Maria.

Laércio em BSB I

O deputado federal Laércio Oliveira teve uma agenda intensa essa semana em Brasília com ministros. Na primeira reunião, ele esteve com a bancada sergipana no último dia 1, para a assinatura pelo ministro Rogério Marinho da Licitação do Primeiro Trecho do Canal do Xingó que vai garantir segurança hídrica para o estado de Sergipe.

Laércio em BSB II

Em seguida, o deputado esteve reunião com a ministra Tereza Cristina e o secretário executivo Marcos Montes a para falar sobre a realização do Sealba AgroShow, um grande evento do agronegócio, que acontecerá em fevereiro de 2022, no Parque Cunha Menezes em Itabaiana. A última reunião aconteceu na quinta, 2, com o ministro da Saúde para convidá-lo para visitar o estado.

Laércio em BSB III

Sobre o Canal Xingó, o deputado lembrou que “esse assunto foi cantado em proza e verso por tantos anos, mas só agora no governo Jair Bolsonaro essa importante obra será executada. É muito bom a gente olhar para o Nordeste e ver as ações desenvolvidas na região. Essas obras que levam água para todos os estados sofridos com a seca. Celebro isso com muita alegria, não somente com a amizade pessoal que tenho com o senhor, mas pelas ações efetivas, principalmente de conclusão de milhares de obras inacabadas”, disse Laércio ao ministro Rogério Marinho.

Joaquim da Janelinha I

No próximo dia 5 de dezembro acontecerão as provas do concurso da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), e, por este motivo, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), utilizou da tribuna, nesta última semana, para parabenizar a condução que o presidente Nitinho Vitale (PSD) faz, junto ao superintendente da Casa, Jorginho Araujo, e todos os que compõem a direção.

Joaquim da Janelinha II

Assim como a questão do pagamento do décimo terceiro integral aos servidores, que foi realizado em novembro, e que, segundo os funcionários antigos da casa, essa é a primeira vez que aconteceu; além da reforma da casa, que trouxe uma ‘outra cara’ para o parlamento municipal. “Excelente gestor e líder. O jeito irreverente de Nitinho de lidar com quaisquer situações nos deixa leve e tranquilo. Cara super do bem, respeita muito a todos e tem a admiração recíproca de todos os parlamentares”.

O concurso

As provas serão aplicadas em dois turnos distintos e em várias localidades da capital para comportar os inscritos. Pela manhã, das 8h às 12h, farão as provas os cargos de nível superior e a tarde, das 14h às 18h, os inscritos nas vagas de nível médio e técnico. O concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e prevê o preenchimento de 52 vagas imediatas. Destas, 34 para nível médio e 18 para nível superior.

Gustinho Ribeiro I

O deputado federal Gustinho Ribeiro acompanhou o governador Belivaldo Chagas durante visita às obras de duplicação do trecho da Rodovia Antônio Martins de Menezes, em Lagarto. Na oportunidade, Gustinho anunciou que irá destinar R$ 4 milhões para que o Governo do Estado amplie a duplicação.

Gustinho Ribeiro II

O projeto atual previa a duplicação do trecho que vai do Fórum até o trevo de acesso à cidade de Riachão do Dantas. Agora, com o incremento de uma emenda do deputado Gustinho, a obra irá se estender do trevo de Itabaiana até o trevo que dá acesso à barragem e às industrias Maratá.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) apelou ao Governo que adote todas as medidas para que o Estado volte a realizar transplantes de rim. “Estou sempre trazendo o tema à esta Casa, pois conheço bem a luta dos portadores de doenças renais”, disse, lembrando que Sergipe já foi referência em transplantes de rins há muitos anos. Para ela, faz-se necessário acelerar a retomada desse serviço para minimizar a dor dos que precisam estar numa máquina fazendo hemodiálise para continuar sobrevivendo. “É um sofrimento imposto a esses pacientes e, também, aos seus familiares”, afirmou.

Maria Mendonça II

Mendonça. Ela lembrou do Centro de Nefrologia de Itabaiana, que há algum tempo enfrenta dificuldades para se manter porque a aquisição de insumos ficou impraticável em virtude da alta do dólar e da defasagem da tabela SUS. “Temos apelado para que todos os segmentos (Governo e Prefeituras) se unam para ajudar a manter o Centro aberto de modo a garantir o atendimento dos itabaianenses e de toda a região circunvizinha”.

João Marcelo I

Desde que iniciou seu mandato na Assembleia Legislativa, o deputado João Marcelo tem buscado estar próximo da comunidade para ouvir suas demandas e buscar juntos aos órgãos competentes as devidas soluções. Um exemplo desse compromisso do parlamentar pode ser encontrado no Conjunto Sol Nascente. Além de garantir a retomada das obras de reforma do Colégio Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral, no primeiro semestre, o deputado anunciou que vai destinar recursos para viabilizar a reforma de umas praça na localidade.

João Marcelo II

“Por meio de uma emenda impositiva para contemplar a comunidade com mais uma ação do nosso mandato que vai beneficiar os moradores, garantindo um espaço de convivência e lazer. Agradeço à população pela atenção que sempre teve comigo e seguimos trabalhando por todas as comunidades de Aracaju e demais municípios sergipanos”, assegurou João Marcelo.

Sol Nascente e JK

O presidente da Associação de Moradores do Sol Nascente e JK, Vitor Fontes, destacou a necessidade de reforma do espaço e reconheceu a importância da iniciativa do parlamentar. “Estamos com a praça abandonada, sucateada. Por isso, agradecemos em nome da comunidade pelo empenho do deputado João Marcelo e por destinar estes recursos para nossa comunidade que hoje está esquecida”, afirmou Vitor Fontes

Catadoras de Mangaba I

O Governo de Sergipe aprovou e sancionou a Lei nº 8918/2021, de autoria das deputadas estaduais Gracinha Garcez (PSD) e Maria Mendonça (PSDB), através da qual o “Ofício das Catadoras de Mangaba” e a mangaba são declarados Patrimônios Culturais Imateriais de Sergipe. “O trabalho que essas mulheres fazem é responsável pela geração de renda e sustento de muitas famílias sergipanas. E isso precisa ser reconhecido e valorizado”, frisou Gracinha.

Catadoras de Mangaba II

As catadoras de mangaba em Sergipe atualmente estão concentradas em associações nos municípios de Indiaroba, Itaporanga d’Ajuda, Japaratuba, Barra dos Coqueiros, Estância, Pirambu e Aracaju. Elas produzem itens diversos (licor, doces, mousse, biscoito, geleia…) não só do fruto da mangabeira como também de outras frutas da restinga. “Nada mais justo do que fazermos esse reconhecimento, pois o extrativismo da mangaba é uma realidade que movimenta a economia de vários municípios e, porque não dizer, do Estado como um todo”, destacou a deputada Maria Mendonça, acrescentando que Sergipe é o maior produtor de mangaba do país.

Catadoras de Mangaba III

Gracinha celebrou a lei sancionada: “essas mulheres catadoras de mangaba são importantes demais para a economia. Elas cuidam da conservação da fruta, desenvolvem e aprimoram práticas e saberes de manejo… enfim, zelam por algo que entendemos como um patrimônio cultural imaterial. Estou muito feliz com a atitude do governador Belivaldo ao sancionar nosso projeto”, pontuou Gracinha Garcez.

ABIH/SE

A Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) divulgará o destino da capital sergipana com a realização do road show Viva Aracaju, desta vez, na região Centro-Oeste do país, em Brasília/DF e Goiânia/GO, entre os dias 6 e 9 de dezembro. A ação faz parte do projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju, que tem o objetivo de impulsionar as atividades dos setores do trade turístico através de ações promocionais de marketing e promover o destino Aracaju.

Road show

A região Centro-Oeste é a segunda a receber a edição do road show Viva Aracaju. A expectativa é de que cerca de 300 agentes e operadores de viagens sejam capacitados para vender o destino Aracaju e aumentar a competitividade do destino turístico da capital sergipana no mercado nacional. Além da programação que inclui exposições sobre a cidade e apresentações lúdicas e artísticas, a edição do road show exibirá uma apresentação musical típica da região: o forró pé de terra, representado por um trio nordestino que promete contagiar os participantes e animar a noite de capacitação ao ritmo do forró, o ritmo que atrai turistas para a Marinete do Forró, um dos atrativos turísticos da capital sergipana.

FAMES

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizará o Encontro de Gestores Municipais de Sergipe, no dia 6 de dezembro, às 8h30, no auditório do Hotel SESC Atalaia, Aracaju/SE. O evento recebe o apoio da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal (Bahia e Sergipe) e do deputado federal Laércio Oliveira, e contará com a participação de auditores fiscais e do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. O encontro tem o objetivo de promover a discussão sobre débitos previdenciários, bem como mediar o diálogo entre os gestores municipais e a Receita Federal.

Valadares Filho I

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou um Congresso Estadual para eleger os membros do Diretório e a sua Comissão Executiva Estadual para o triênio 2022-2024. O evento também colocou em pauta os rumos do PSB para as eleições de 2022. Segundo o presidente do PSB em Sergipe, Valadares Filho, o encontro reuniu todos os segmentos do partido, dirigentes e militância, para um debate profundo sobre a defesa da história do partido no estado e os caminhos que a sigla irá percorrer para manter o seu legado.

Valadares Filho II

“O PSB possui uma relevante trajetória de serviços prestados ao povo sergipano. É um partido que tem sido protagonista nas discussões sobre o futuro de Sergipe e jamais iremos abrir mão desse protagonismo, conquistado através de toda confiança depositada pela sociedade. Vamos defender com veemência esse legado”, afirma Valadares Filho, que foi reeleito presidente do Diretório Estadual.

Rodrigo Valadares I

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para destacar a eleição da nova Executiva Nacional do PTB, legenda que ficará sob a presidência de Graciela Nienov, que sucede o ex-presidente Roberto Jeferson. Nienov já vinha exercendo o cargo interinamente após o afastamento de Jeferson pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas sua indicação contou com o consenso e o apoio do agora ex-presidente.

Rodrigo Valadares II

“Há cerca de 30 dias em uma reunião virtual dos presidentes estaduais do PTB eu disse, após uma intervenção maravilhosa de Deus, que ali estava começando os primeiros passos dos próximos 30 anos do partido. Fomos atacados de forma injusta nacionalmente, de maneira desleal, por pessoas mal intencionadas, inimigos externos e alguns internos”, relembrou o deputado estadual.

Rodrigo Valadares III

Em seguida, Rodrigo Valadares disse que nesse interim, houve a decisão do STF pelo afastamento da direção, além de sua prisão, mas que a convenção nacional trouxe a unidade para a legenda, com a eleição de Graciela Nienov. “Agora nossa presidente de fato e de direito. Com o apoio do presidente Roberto Jeferson. Vamos ajudá-la a comandar esta grande legenda. E, com muita alegria, no meu primeiro mandato, chego a posição de tesoureiro nacional do PTB. Viva Roberto Jeferson! Viva o PTB!”.

