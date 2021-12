Laércio prestigia a conclusão do JA Startup, realizado em Propriá

“O deputado Laércio Oliveira é uma pessoa super antenada nesse mundo de tecnologia, então a presença dele aqui é muito importante para mostrar como que a gente pode unir poder público, poder privado, a força dessa juventude, a força política, para fazer acontecer. É uma grande honra ter o Laércio aqui com a gente”. As palavras são de Maurício Benvenutti, escritor, empreendedor, mentor, palestrante, ex-sócio da XP Investimentos, hoje sócio do StartSe e autor do livro Incansáveis, best-seller de negócios que está na 5ª edição.

Maurício está em Sergipe, no município de Propriá, realizando mais uma edição da JA Startup em parceria com a StartSe, para ajudar jovens a ingressar no mundo do empreendedorismo. Durante quatro dias os jovens criaram uma startup e hoje fizeram a apresentação para investidores e pessoas da área de tecnologia, é o chamado Demo Day. Juntamente com voluntários de várias partes do país, ele trouxe para Sergipe um programa para 45 jovens enxergarrem no empreendedorismo uma ferramenta não só capaz de transformar suas vidas, mas capaz de transformar a realidade e a cidade como um todo.

“Durante quatro dias, a gente ensinou para essas turmas conceitos de como empreender com seções de negócios. Como você obter dinheiro com isso, como impactar a cidade, como melhorar a vida das pessoas. Têm sido muito gratificante e o resultado que a gente obteve daqui foi surpreendente. Compartilhar o que a gente aprende com outras pessoas para mim é uma das atitudes mais nobres da vida e eu busco exercer isso em tudo que eu faço”, disse Maurício.

João Pedro Neves é sergipano, diretor presidente da RZK Energia e promove esses eventos em todo o país. Além de Propriá, o programa já passou por Indiaroba e Poço Redondo. Para João, a presença do deputado Laércio Oliveira engrandece o programa. “Ele sempre teve essa visão empresarial e empreendedora. É a pessoa que melhor representa esse setor aqui em Sergipe, sem sombra de dúvidas. Além de político, Laércio é um empresário de sucesso, por isso nós o convidamos para somar e engrandecer a mente desses jovens”, afirmou.

Foto assessoria

Por André Carvalho