Maior indústria de descartáveis hospitalares do Brasil tem sedes em Socorro e Aracaju

Em se tratando de área territorial, Sergipe é o menor estado do Brasil, no entanto, a pequena Unidade Federativa desponta quando o assunto é o segmento econômico.

Consolidando tal dimensão, nesta sexta-feira, 3, em Aracaju, com a aquisição da Descart PRÓ, pela empresa BIOTECH, esta se tornou a maior indústria do segmento no país

Por meio desta aquisição, a Biotech e a Descart Pro, empresas antes concorrentes, passam a ter um só grupo empresarial sobre o seu comando. Assim, o novo pool passa a contar com duas fábricas, autônomas e independentes, uma na capital, no bairro Suíssa e outra no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro.

Em conversa com nossa equipe de Jornalismo, Jorge Villas-Bôas, vice-presidente do grupo, afirmou que o foco a partir de agora estará pautado na relação produção-vendas. ” Feliz daquele que conhece a alma humana, acredita na sua equipe e é capaz de criar mecanismos para que a expansão projetada se consolide. Faremos uma gestão humanista, voltada para o crescimento das duas empresas, mas sem esquecer, as pessoas envolvidas neste projeto, trazendo para o Estado de Sergipe, desenvolvimento aliado ao crescimento, pois nossas vidas são compostas de oportunidades e isso é o que nos motiva. Assim posso garantir que até dezembro de 2022 seremos a maior empresa do segmento na América Latina”, afirmou.

Por Daniel Villas