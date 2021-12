Natal Iluminado: programação contempla música e oficinas neste sábado. São mais de 4,5 mi de pontos de luz enfeitando

O mês de dezembro na capital sergipana conta com diversas atrações especiais que vão deixar as festas de fim de ano ainda mais animadas. Com o Natal Iluminado 2021, realizado pela Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), aracajuanos e turistas estão podendo aproveitar as noites na cidade para se encantarem com a decoração natalina nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, na região central.

São mais de 4,5 milhões de pontos de luz enfeitando as praças históricas da cidade, onde a população pode se reunir para compartilhar da clima natalina e também para fazer fotos que devem ficar de recordação, além de vivenciar toda essa experiência cultural.

Para este final de semana, confira todas as atrações e se programe para se divertir com o natal que só Aracaju tem.

Confira a programação do fim de semana:

Sábado 4/12

18h: Paulo Victor do Acordeon – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15: Parada “Um Sonho de Natal”

19h: Giló Santana

20h30: Trio Pueirão

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h – 16h: Confeitaria Italiana (R$30)

18h – 20h: Confeitaria Italiana (R$30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h – 16h: Penteados express (R$30)

18h – 20h: Técnicas de maquiagem embelezadora (R$30)

Domingo 5/12

17h: Espetáculo do Circo Gold Star

18h: Gledson Souza – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15: Parada de Natal “Um Sonho de Natal”

19h: Coral Arcanjos

19h30: Luíz Arnaldo e o Grupo Os Inteiraços