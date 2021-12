Polícia fecha “boca de fumo” e prende suspeito com drogas e arma

A Delegacia de Umbaúba prendeu nessa sexta-feira, 3, um homem conhecido como “Galego do Dois Riachos”. O suspeito foi detido pelos crimes de tráfico de drogas, estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no município de Umbaúba.

No ato da prisão, policiais civis flagraram o investigado com aproximadamente 2,8 kg de maconha, e pouco mais de 1kg de cocaína e crack prontos para revenda. A ação ocorreu no Povoado Dois Riachos, zona rural umbaubense.

A partir de denúncias sobre o envolvimento de “Galego” com a prática de tráfico de drogas, a Polícia Civil realizou diligências e campana nas imediações da casa do suspeito, confirmando que o local tratava-se de uma “boca de fumo”, com intensa movimentação.

Ontem, 3, policiais da Delegacia de Umbaúba foram até a residência de “Galego”, que autorizou a entrada da PC. Na localidade, foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e uma arma de fogo tipo revólver, com quatro munições intactas.

No imóvel, também estava uma adolescente de 13 anos, que afirmou ter um relacionamento sexual com o homem, sendo assim vítima do crime de estupro de vulnerável.

Em interrogatório, devidamente qualificado, o suspeito confirmou o tráfico de drogas no Povoado Dois Riachos, bem como afirmou que comprou a arma em Alagoas. Já em relação à adolescente, informou ter um relacionamento com ela há três meses.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com majorante por envolver uma adolescente; estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e está à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP