Provas do Vestibular Top 100 tem suas datas ampliadas

Candidatos podem escolher entre os dias 10 a 13 de dezembro, de manhã ou à tarde, para fazer as provas e concorrer a mais de mil bolsas de até 100% dos cursos das Units.

O Grupo Tiradentes ampliou as datas e opções de provas do Vestibular Top 100, que oferece mais de mil bolsas de estudos de até 100% em cursos da graduação da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e dos Centros Universitários Tiradentes (Unit Alagoas e Unit Pernambuco), além dos ofertados na modalidade de Ensino à Distância (Unit EaD). Agora, os candidatos terão quatro dias disponíveis para a realização das provas virtuais, nos próximos dias 10 (sexta-feira), 11 (sábado), 12 (domingo) e 13 (segunda-feira).

As inscrições poderão ser feitas até às 18h do dia 7 de dezembro (terça-feira), através do site www.unit.br/bolsas. O resultado das provas deve ser divulgado até 17 de dezembro, quando os aprovados terão prazo de seis dias para efetuar suas matrículas.

No momento da inscrição, o candidato terá que escolher um dos quatro dias disponíveis para fazer a prova e, dentro deste dia, definir em qual horário o fará. Em cada um dos quatro dias, estão disponíveis duas opções de horários: manhã (9h às 13h) ou tarde (14h às 18h). O candidato terá 4 (quatro) horas para a realização da prova (prova objetiva e redação), com tolerância máxima de 15 (quinze) minutos para entrar no sistema.

Ao todo, o concorrente deve responder a 60 questões objetivas que abrangem as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Português e Inglês), Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia e História) e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física, Química e Biologia). Também deve ser elaborada uma Redação, com tema a ser proposto.

As bolsas de estudos ofertadas no Vestibular Top 100 estão distribuídas pelos campi da Unit em Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá (SE); em Maceió (AL) e no Recife (PE), além dos 25 polos da Unit EaD nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. Além de fazer um curso superior com bolsa de até 100% da mensalidade, o candidato terá a chance de estudar sob a Experiência Acadêmica Tiradentes, um modelo educacional inovador, centrado na formação integral do aluno e na preparação para o mercado de trabalho.

Asscom | Grupo Tiradentes