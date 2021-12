Valadares Filho reeleito presidente estadual do PSB e Rogério exalta aliança em construção com o PT para um projeto forte

Neste sábado (04), filiados do PSB de Sergipe promoveram o Congresso Estadual do partido, em Aracaju. Socialistas da capital e do interior participaram do encontro, que iniciou dando espaço para as mulheres, com uma homenagem a 14 filiadas cujas histórias marcam um comprometimento com suas causas e bandeiras.

No encontro, foi realizada a eleição para o Diretório Estadual, que reelegeu o ex-deputado Valadares Filho como presidente estadual. Também foram empossados os integrantes das diretorias dos Movimentos de Base do partido.

O Congresso contou com a presença dos prefeitos do PSB, Cristiano Viana (Simão Dias); Wagner Costa (Moita Bonita); de ex-prefeitos filiados ao partido, como Toinho de Dorinha (Poço Verde) e Dra Silvia Cruz (Pirambu). Além do novo secretário geral eleito, Dr Emerson Ferreira, de vereadores, vereadoras do PSB e diversas lideranças comunitárias.

Integrantes de outros partidos, como o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, do seu vice Paulo Júnior; do presidente do PT Aracaju, Jefferson Lima; do presidente do DC de Sergipe, Airton Costa também marcaram presença.

Presente ao Congresso do PSB, o senador e pré-candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT), enalteceu o papel de protagonista do PSB nas últimas eleições no Estado, ressaltando a importância dessa aliança na construção de um projeto forte e viável para 2022, recolocando Sergipe nos trilhos do desenvolvimento.

“Saímos mais fortes e unidos, com foco e motivação para dizer sim mais esse desafio. Não podemos mais aceitar a paralisia que se encontra o nosso Estado. Precisamos resgatar bandeiras históricas e promover crescimento com justiça social”, frisou Valadares Filho.