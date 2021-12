Adema monitora possível surgimento de mancha de óleo em praias do estado de Sergipe

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) informa que na tarde deste sábado, 04, a Petrobrás enviou um alerta de uma ocorrência de mancha de óleo nas proximidades da Plataforma Marítima Camurim – PCM -07. Segundo a estatal, já foram tomadas as medidas iniciais com dispersão mecânica.

A Petrobrás alerta que pela modelagem matemática acreditasse que a área que poderá ser afetada são as imediações da praia dos artistas até a de Atalaia, em uma extensão de aproximadamente 4 km.

A princípio, foi feita uma vistoria na linha de maré pela Marinha do Brasil e a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), não identificando pontos de oleosidade. Nos próximos dias o Ibama, Adema e os demais órgãos continuarão o monitoramento e tratativas preventivas.

Reunião

Nesta tarde, reuniram-se na sede da Sedurbs, representantes do governo do estado, secretário Ubirajara Barreto (Sedurbs), superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) Fausto Leite, Comandante da Capitania dos Portos de Sergipe o capitão de Fragata Luciano Maciel e da secretaria municipal do meio ambiente de Aracaju (Sema) por meio do coordenador de emergências ambientais, Roberto Pacheco. O objetivo, foi alinhar as informações e monitorar essa possível chegada da mancha.

Fonte e foto: Sedurbs