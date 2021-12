Belivaldo adia para próxima semana reunião da base aliada para iniciar conversas sobre sucessão

Por Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PSD) ligou para lideranças da base aliada, no sábado (04), adiando a reunião que seria realizada nesta segunda-feira (06) para os primeiros contatos sobre a escolha do candidato a governador em 2022 por indicação da maioria. O encontro ficou para a próxima semana, provavelmente na segunda-feira (13).

A reunião marcada para esta segunda-feira ocorreria em almoço com as lideranças e seria a primeira conversa sobre sucessão estadual do bloco liderado por Belivaldo Chagas, mas sem que houvesse definição sobre candidaturas, mas o primeiro contato para se dar início, mas à frente, de conversas que levarão ao processo de escolha.

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), um dos pré-candidatos a governador, falou sobre a reunião: “até onde eu sei, vamos nos reunir para iniciarmos as conversas, discutir critérios e garantir a unidade do grupo”.

Acrescentou que o governador Belivaldo Chagas “irá conduzir as conversas. Vamos ouví-lo e trabalhar para termos um processo natural de escolha, sem brigas e sempre tendo em mente a manutenção da nossa união”.

Acha importante – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), disse que também vai participar da reunião da base aliada na próxima semana. Acrescentou que o coordenador desse processo sucessório é o governador Belivaldo Chagas “e vamos ver o encaminhamento”.

Edvaldo Nogueira considera muito importante esse primeiro encontro e acrescentou que o governador Belivaldo Chagas “é quem dar o tom e o pontapé inicial”. Para Edvaldo, que também é um provável candidato à sucessão estadual, o governador acerta quando inicia esse encontro com lideranças da base, “que deverá ter outros”.

– Estarei presente, porque sei que a hora é a do relógio do governador Belivaldo Chagas e quando ele convoca não se pode deixar de abrir o diálogo sobre as eleições, disse ele, acrescentando que “as coisas estão bem, dentro da normalidade e é Belivaldo que comanda. Quando ele diz ‘boca-de-forno’ estaremos presentes”.

Traçar caminhos – Já o deputado federal Laércio Oliveira (PP) também vai participar da reunião. Ele coloca o seu nome à disposição do grupo para governador do Estado ou ao Senado. Laércio vem trabalhando junto a lideranças de diversas cidades do interior para fixar sua candidatura e tem o aval da base aliada.

Neste domingo (05) ele considerou “muito importante o primeiro encontro do bloco com objetivo de traçar os caminhos para a escolha de quem será o candidato”. Admite que seja preciso conversar para se ver o entendimento, em busca de assegurar a unidade do bloco.

Traçar diretrizes – O ex-deputado federal André Moura, que tem seu nome à disposição para o Senado, inclusive com a simpatia da maioria do bloco, também considera importante uma reunião inicial com o bloco, mesmo que ainda não haja uma definição sobre candidatura.

Admite que é necessário esse início de conversa, para se traçar diretrizes sobre o processo de escolha, notadamente com o objetivo de promover a unidade e mantê-la seja qual for à decisão final, que será anunciada pelo governador Belivaldo Chagas, que é quem comanda a base e tem a visão ampla daquele que tem melhores condições de disputar e ser o seu sucessor.