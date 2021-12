Defesa Civil de Aracaju emite alerta para chuva neste domingo com possíveis alagamentos

A Defesa Civil de Aracaju emitiu alerta à população para a possibilidade de chuvas moderadas neste domingo (5).

De acordo com a Defesa Civil, com base em dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), não há motivos para preocupação, mas diante da possibilidade da precipitação, a Prefeitura está com equipes em alerta, monitorando os possíveis pontos de alagamentos por toda a cidade.

Atuação conjunta

Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) estão de prontidão, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Contatos

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, caso seja registrada alguma ocorrência que demande maior atenção das equipes, além de enviar mensagem para o 40199 e receber alertas sobre mau tempo no celular.

Interior – Foram registradas pancadas de chuva na capital e também em municípios do interior como Maruim, Poço Verde, Itaporanga, Boquim e Feira Nova.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuva neste final de semana, que pode ser acompanhada de raios e trovoadas no Baixo são Francisco, Sul, Centro-Sul, Agreste Central e Alto Sertão Sergipano.