Espetáculo circense é uma das atrações do Natal Iluminado

Neste domingo, o Espetáculo do Circo Gold Star é uma das atrações da programação do Natal Iluminado no Centro, uma realização da Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso.

O Natal Iluminado deste ano conta com um número recorde de 4,5 milhões de pontos de luz que enfeitam e ornamentam as praças históricas da cidade. A decoração, resultado de um investimento superior a R$2 milhões, deve permanecer no local até o dia 6 de janeiro de 2022.

Outros parceiros também são responsáveis pela realização desse evento, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e Energisa.

Confira a programação do fim de semana:

Domingo 5/12

17h: Espetáculo do Circo Gold Star

18h: Gledson Souza – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15: Parada de Natal “Um Sonho de Natal”

19h: Coral Arcanjos

19h30: Luíz Arnaldo e o Grupo Os Inteiraços

Foto: Marcelle Cristinne