Um motociclista morreu após um acidente registrado na rua Zênia Bonfim no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

O acidente foi registrado na tarde deste sábado (4), e as informações passadas pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) são de que o motociclista perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que foi acionado e recolheu o corpo.

Foto: Cptran