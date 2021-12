PMSE realiza formatura de 100 militares no Curso de Oficiais

A noite da sexta-feira, 3 de novembro de 2021, entrou para a história da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que realizou uma emocionante formatura, no seu Centro de Ensino e Instrução, na cidade de Aracaju. A solenidade, que reuniu os 100 militares concludentes do Curso de Habilitação de Oficiais da Turma de Subtenentes da PMSE, encerrou um ciclo de aprendizado marcante na vida dos policiais e bombeiros que participaram do CHO mais longo da Corporação sergipana.

A festividade seguiu todos os protocolos sanitários que a pandemia ainda exige e reuniu famílias, colegas de profissão e autoridades numa cerimônia tipicamente militar. Durante o evento, os formandos receberam o distintivo do CHO das mãos dos padrinhos, num instante de congraçamento. Em meio às comemoração da noite, os três primeiros colocados de cada Corporação foram homenageados, em reconhecimento ao destaque alcançado durante o curso.

“O final dessa trajetória foi marcada por uma formatura muito pomposa, com a participação de familiares e autoridades, e todos nós ficamos muito felizes. E nós bombeiros, particularmente, estamos mais felizes ainda por partilhar esse momento de experiência profissional com o pessoal da Polícia Militar. Tivemos esse contato próximo, trocamos muitas experiências, fizemos grandes amizades. Nós bombeiros e os policiais militares do estado de Sergipe viramos uma família militar”, citou o subtenente BM Sérgio Freire, um dos formandos do CHO.

O clima de alegria esteve estampado nos rostos dos militares que ocuparam o pátio do Centro de Ensino e Instrução. ”Estive nesta última formatura lembrando da primeira, do CFSd, lá em 1996. Tive o mesmo sentimento, isso é maravilhoso. Como eu li num livro certa vez, o tempo é um guardião implacável de todas as horas e todos os segundos, mas, por algum motivo inexplicável, ele permite que fragmentos de instantes fiquem aprisionados nas nossas mentes e nos nossos corações, para jamais serem esquecidos. E assim será para mim, para os meus familiares e amigos o dia de hoje, da formatura do CHO, turma 2020.2, inesquecível, emocionante, frisou a subtenente PM Joana, também concludente.

CHO 2020

Durante as 940 horas de curso, iniciado em novembro de 2020, os 99 PMs e BMs de Sergipe e uma subtenente militar da PM do Amapá passaram por instruções teóricas, nas modalidades presencial e a distância, por conta da pandemia, e práticas. O CHO formou 47 mulheres e 53 homens das instituições sergipanas, que estão aptos a ocupar o posto de 2º tenente.

“O CHO é um divisor de águas na vida do militar, mas também na administração das instituições militares, que ganha uma mão de obra especializada e experiente, que, com certeza, vai contribuir muito para o desenvolvimento das instituições e, consequentemente, para a melhoria dos serviços prestados à sociedade sergipana”, concluiu o subtenente BM Sérgio Freire.

