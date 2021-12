Simão Dias receberá Centro de Especialidades Médicas e Base do Samu  

Para implantação do Centro de Especialidades Médicas e da Base do Samu em Simão Dias, os serviços envolverão a reforma do antigo Hospital Bom Jesus, localizado na Av. Alberto N. Inês de Oliveira, no Centro da cidade. Serão R$ 2.302.159,60 milhões investidos

Com o compromisso de trazer qualidade de vida e atender às necessidades dos moradores de Simão Dias e região, o governador Belivaldo Chagas, nesta sexta-feira (03), autorizou os serviços para a construção do Centro de Especialidades Médicas e instalação da Base do Samu. Na mesma solenidade, o governador autorizou a construção do Centro Estadual de Educação Profissional do Centro-Sul sergipano e a modernização de quadras de esportes.

Para implantação do Centro de Especialidades Médicas e da Base do Samu em Simão Dias, os serviços envolverão a reforma do antigo Hospital Bom Jesus, localizado na Av. Alberto N. Inês de Oliveira, no Centro da cidade. Serão R$ 2.302.159,60 milhões investidos.

“No antigo Hospital de Simão Dias, o Bom Jesus, vamos fazer funcionar um centro de especialidades e, também, a base do Samu. São obras importantes para Simão Dias e para a região também”, ressaltou o governador.

Na ocasião, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, ressaltou que o Centro vem preencher uma lacuna da região, que é a necessidade de médicos especialistas. “Será um centro de especialidade que atenderá ao município de Simão Dias, então a gente vê as necessidades da região, das especialidades e a gente compõe enquanto gestão estadual. Já a base do Samu atende a toda região, então a gente vai dar uma condição melhor, sair de um espaço que é alugado, podendo dar uma assistência melhor a toda região”, disse a secretária.

O prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, elogiou os investimentos trazidos ao município. “Muito obrigado por essa oportunidade. Sabia que isso não seria diferente, o seu olhar para o município de Simão Dias, importante o olhar, e com isso as grandes obras irão cada dia melhorar a vida do cidadão simãodiense. Eu não tenho dúvida, que não só Simão Dias, mas regiões circunvizinhas vão utilizar esses serviços na cidade”, complementou o prefeito.

O espaço

O espaço contará com 01 Recepção/Sala de Espera, 03 Consultórios, 01 Sala de Exame, 01 Sala do Diretor, 01 Sala da Administração, 01 Sala de CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), 02 Copas, 01 Sala de Arquivo, 04 WCs, 08 WCs PCD, 02 Depósitos de Material de Limpeza (DML), 03 Salas de Repouso, 01 Almoxarifado, 01 Casa de Lixo Comum, 02 Casas de Lixo Hospitalar, 01 Casa de Lixo Inorgânico e 01 Casa de Lixo Orgânico. A Empresa Contratada para a obra é a CSX Construções e Negócios Imobiliários LTDA.

A reforma abrange uma área 207,64 m²; sendo que a área de ampliação será de 266,41 m². O total de área construída será de 474,05 m² e contemplará passeio e estacionamento em concreto (420,38 m²); pavimentação em paralelepípedo (1.442,83 m²); recuperação e complementação do muro de alvenaria e gradil (736,77 m²); piso de alta resistência (293,59 m²); grama nativa (5.561,07 m²); alvenaria de bloco cerâmico (723,200 m²); telhamento com telha de fibrocimento ondulada (374,43 m²); pintura interna, externa e tetos (1.890,60 m²); e instalações hidrosanitárias. Além de drenagem; instalação de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e instalações elétricas, de lógica e do Circuito Fechado de TV (CFTV).

A obra ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade( Sedurbs). “No mesmo local vai ser a base do Samu e do centro de especialidades. O investimento é em torno de 2,4 milhões. Parte da estrutura será utilizada para o Centro de Especialidade, parte será demolida e será readequado para uma base de apoio de uma base fixa do Samu na região. É o olhar do governo do Estado, mais uma vez, para a população e para os mais necessitados”, complementou o secretário, Ubirajara Barreto.

Foto Mário Sousa