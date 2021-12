Alese fecha com a Universidade agenda de projetos desenvolvimentistas para o Estado

Por Aldaci de Souza

Nesta segunda (06), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, reuniu-se com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano de Santana Filho, na reitoria da UFS, para fechar uma agenda de projetos desenvolvimentistas para o Estado. O objetivo é aliar uma pauta de produção científica, da reconhecida instituição de ensino, e alavancar através de termos de cooperação com a Alese o crescimento de Sergipe. O foco é em uma parceria voltada para as ações do Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe (PDES) e as pesquisas desenvolvidas pela UFS, dando conhecimento a toda população.

Na reunião estiveram presentes o subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, o assessor especial da Alese, Antônio Fernando de Andrade, o diretor de Comunicação, Irineu Fontes, o vice-reitor Rosalvo Ferreira Santos, o pró-reitor Lucindo José Quintans Junior e a Pró-reitora de Extensão, Sueli Maria da Silva Pereira, além de representantes da Assessoria de Comunicação da UFS.

Para o economista, Fernando Andrade, assessor especial da Alese, “a iniciativa da Assembleia de Sergipe em dialogar com a Universidade, demonstra o interesse do legislativo estadual em resolver problemas reais, que existem em determinados setores e que com o Know-how da UFS e do seu corpo técnico qualificado é possível dar diretrizes específicas para solucionar alguns entraves, promovendo uma agenda de desenvolvimento para Sergipe, mostrando para toda a sociedade sergipana a importância que é o conhecimento científico”.

O diretor de Comunicação da Alese, Irineu Fontes, definiu a reunião como propositiva e produtiva, visto que na Alese desde a criação do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, tem o objetivo de mostrar que Sergipe é uma terra com potencialidades reais de crescimento, em diversas áreas desde o setor produtivo até outras áreas como a tecnologia.

“O que vemos em cada apresentação do Plano de Desenvolvimento é uma demanda da sociedade por saúde, geração de emprego e renda. O Plano é claro, é possível empreender em Sergipe, se desenvolver e não apenas sobreviver”. Diante disso, essa reunião de hoje terá desdobramentos concretos para a população, que através dos canais de Comunicação da Assembleia, principalmente da TV Alese, fará com que projetos científicos da UFS sejam de conhecimento público. Essa visão do presidente Luciano Bispo, demonstra que as portas da Alese estão abertas para parcerias que ajudem a sociedade sergipana a crescer e a se reconhecer também seja através da pesquisa científica em seus mais diversos setores de atuação, economia, cultura, agricultura, comunicação”.

O deputado estadual, Luciano Bispo, enfatizou que a presidência da Alese busca sempre melhorias para auxiliar o governo do Estado.

“São muitas ideias que podem ser implementadas com a experiência da UFS. Aqui podemos ter uma noção dos diversos projetos científicos que podem beneficiar a população e precisam ser divulgados, mostrando que as pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Sergipe impactam diretamente na vida das pessoas, tratando problemas reais. A nossa ideia inicial, além da aplicação prática do Plano de Desenvolvimento de Sergipe (PDES) é que, através da TV Alese, toda a população sergipana reconheça o trabalho aqui desenvolvido. Saio hoje daqui mais feliz, orgulhoso e satisfeito, porque fiquei ciente de projetos que a UFS desenvolve que vão impactar a vida de toda população, desde o sertão sergipano a nossa capital. Isso é muito bom de ver e temos que reconhecer as potencialidades sergipanas, coloco a Assembleia à disposição dessa parceria que só fará o estado crescer ainda mais. Porque Sergipe só cresce se todos crescermos juntos”, acredita o presidente Luciano Bispo.

O reitor Valter Joviniano Santana ressaltou que a universidade, dentro da filosofia de se aproximar da sociedade, se une à proposta do presidente Luciano Bispo, quanto a uma aproximação com a Alese.

“Com isso, poderemos mostrar não só aos deputados, mas a toda a sociedade, aquilo que nós produzimos, para que a sociedade entenda a importância das ações da universidade na vida das pessoas. Selecionaremos nessa parceria projetos que poderão ser desenvolvidos em benefício dos sergipanos e juntos com o presidente da Assembleia Legislativa iremos percorrer o estado de Sergipe para que esse projeto seja executado e o estado possa se desenvolver ainda mais”, afirma destacando a iniciativa do deputado Luciano Bispo.