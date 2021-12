BNB aplica R$ 20 milhões em operações em crédito estudantil e supera meta de 2021

Os estudantes sergipanos fizeram 45 pedidos de financiamento e captaram R$ 307,1 mil, no total, entre janeiro e novembro

Centenas de estudantes conseguiram captar recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FNE P-Fies) para acessar o ensino superior, este ano, pelo Banco do Nordeste. Foram realizadas 973 operações de crédito de janeiro a novembro que somaram R$ 20,4 milhões. Os valores superam a meta reprogramada para todo o ano, que era de R$ 15 milhões.

Em Sergipe, foram realizados 45 financiamentos no âmbito do FNE P-Fies, e o BNB liberou R$ 307,1 mil, no total, entre janeiro e novembro.

Os valores são pagos pelos estudantes em condições especiais ainda durante realização do curso. O FNE P-Fies financia 100% do valor da mensalidade e o pagamento do crédito pode ser feito em até três vezes o tempo de duração do curso, sendo 35% do valor da mensalidade mais os juros no mês subsequente ao desembolso.

Para ter acesso ao crédito, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, e obtido média das notas das provas igual ou superior a 450 pontos, além de ter nota maior que zero na redação. Cabe destacar a automatização do processo, com solicitação de crédito on-line. Além disso, a instituição de ensino precisa firmar convênio com o Banco do Nordeste. As informações estão disponíveis no site do BNB.

Para o superintendente de negócios de varejo e agronegócios do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado, os bons resultados alcançados são fruto do direcionamento estratégico do banco em priorizar o atendimento dos estudantes através do P-Fies. “Entendemos que ajudando na formação destes estudantes estamos, de forma direta, contribuindo para a geração de profissionais qualificados para atuarem nas empresas localizadas na nossa área de atuação”, afirma.