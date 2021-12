Câmara de Canindé aprova Título de Cidadão para Sales Neto

A Câmara Municipal de Canindé de São Francisco aprovou o nome do atual secretário de Turismo do Estado de Sergipe para receber o Título de Cidadão Canindeense.

Além de secretário do Estado de Sergipe, Sales Neto é empreendedor e acreditou no potencial agrícola de Canindé de São Francisco e investiu na produção de maracujá. Gera empregos e sua produção já começa aos poucos a ser vendida levando o nome do município para o mercado de bons produtos. Como secretário, tem trabalhado para a divulgação do potencial do turismo local sendo uma das demandas da sua pasta, participa de reuniões com os Estados fronteiriços, Alagoas e Bahia para o fortalecimento do potencial da região.

Comunicativo e objetivo, Sales Neto foi secretário de Comunicação Social do Governo de Sergipe desde a época de Jackson Barreto e Belivaldo Chagas passando para pasta de Turismo. Muito conhecido em Sergipe, na imprensa e espaços públicos, inclusive na política, aos poucos o nome dele começa a ser conhecido também Em Canindé por meio de agricultores que apreciam o plantio e investimento feito para o maracujá, quer seja por suas aparições em vídeos divulgando Sergipe e Canindé ou nas entrevistas que concede para emissora Xingó sob o convite da direção, etc.

A indicação para o Título de Cidadão é do vereador Adriano de Bomfim que foi aprovada por unanimidade na última sessão ordinária ocorrida terça-feira, 30/11.

Por Adeval Marques