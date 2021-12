Congresso Estadual do Cidadania acontece no dia 11, em Itabaiana

O partido Cidadania Sergipe reúne seus filiados e lideranças políticas no próximo sábado (11), para o Congresso Estadual. O encontro será realizado na Câmara Municipal de Itabaiana, a partir das 15:00 horas.

Na oportunidade serão definidos novos Diretório e Executiva Estadual, além da eleição dos delegados para o Congresso Nacional. Ao longo do mês de outubro, os diretórios municipais foram renovados nos congressos municipais.

A expectativa do presidente do Cidadania Sergipe, senador Alessandro Vieira, é fortalecer o debate político, a democracia e a atuação coletiva dos filiados do partido.

“Cada um dos integrantes do Cidadania tem papel fundamental na mudança que queremos realizar. Em Sergipe, o Cidadania se estrutura para apresentar boas chapas de deputados estaduais, federais, e uma candidatura ao Governo do Estado, nas eleições de 2022, colocando opções para os sergipanos que querem mudar de verdade nosso estado. Essa é a nossa prioridade, e estamos avançando nessa construção”, destaca Alessandro.

Pré-candidatura à presidência

A sigla partidária a nível nacional optou por apresentar o nome do senador Alessandro Vieira como pré-candidato à Presidência da República. Alessandro tem trabalho intensamente na composição da terceira via para as eleições de 2022.

“A decisão do Cidadania me deixou honrado e traz uma grande responsabilidade. O momento que nós vivemos é de recuperação de uma pandemia que ainda não acabou. Muitos brasileiros estão sofrendo a tragédia da fome, do desemprego, e nós nordestinos estamos vendo isso mais de perto. Só vamos conseguir apresentar soluções com muita política bem feita. Política não é troca de voto, não é corrupção. Política é um mecanismo que nós temos para resolver os problemas da sociedade. E isso se faz com qualidade, com pessoas honestas e independentes, tudo aquilo que o Cidadania sempre teve na sua história quase centenária. É nessa soma de vontades, de esperança, e de projetos, que nós vamos construir uma vitória, não do partido ou de um candidato, mas uma vitória para o país e para nosso estado. O Brasil e Sergipe merecem ter um futuro e o direito de ter esperança”, ressalta o senador.

Fonte e foto assessoria