Convênios entre Governo prefeituras beneficiarão municípios

Gararu e Indiaroba receberão obras de infraestrutura que são fruto de emendas parlamentares

A manhã desta segunda-feira, 6, foi de celebração de convênios entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), e das prefeituras municipais de Gararu e Indiaroba. Os convênios, frutos de emendas parlamentares, tem como objetivo realizar obras que são anseios da população.

O prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento dos Santos, realizou as tratativas para a assinatura do contrato, para a execução de uma obra que vai revitalizar a entrada do município do Território Sul de Sergipe. “Através da emenda do deputado Luciano Pimentel, nós vamos melhorar toda a nossa entrada da cidade. Esta é uma parceria com o Governo do Estado, por meio da Sedurbs, que tem a garantia de que o serviço seja executado com qualidade e atendendo a necessidade da população” disse o prefeito.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto, ressaltou a importância destas emendas para o desenvolvimento e a qualidade de vida de quem mora no interior. “Está se concretizando as emendas impositivas do orçamento 2021, e finalizando algumas outras. Estamos executando algumas demandas, no que se refere ao plano de trabalho, a exemplo de Indiaroba e a Gararu, que são emendas do deputado Luciano Pimentel”, explicou.

Quem também assinou o convênio com o Governo do Estado, por meio da Sedurbs, foi a prefeita de Gararu, município do Baixo São Francisco, Zete de Janjão. Gararau vai receber uma quadra de esportes no povoado Lagoa Funda. “Estamos aqui assinando uma emenda que o deputado Luciano Pimentel destinou para o nosso município, o que proporcionou ao Povoado de Lagoa Funda, lá em Gararu, uma quadra de esporte, porque esporte é vida e saúde. Isso também é fruto da parceria com a Sedurbs que, com fé em Deus, outras obras virão para o município”, disse.

O deputado Luciano Pimentel, autor das emendas, explicou as escolhas. “É muito importante estamos aqui buscando alinhar os procedimentos que ainda estavam pendentes, para a liberação das emendas parlamentares para que dê efetividade e cheguem realmente a população os benefícios dessas obras e serviços. No caso de Gararu será uma quadra de esporte completa, para isso investimos um valor significativo, porque esporte é muito importante para juventude” concluiu.

