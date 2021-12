Covid-19: cerca de 58 mil pessoas estão com calendário vacinal atrasado em Aracaju

Apesar de 88% da população aracajuana estar em dia com a segunda dose da vacina contra covid-19 na capital sergipana, 57.856 pessoas permanecem sem completar o calendário vacinal. Diante disso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMs), segue promovendo diversas ações para incentivar a população a buscar a segunda dose, entre elas a vacinação em algumas escolas municipais e o carro da vacina.

“Mas mesmo com diversas ações, nada adianta se as pessoas não criarem consciência e completarem o ciclo vacinal. São 8.553 pessoas que ainda faltam tomar a segunda dose [D2] da AstraZeneca e 8.998 da CoronaVac. Mas o caso mais preocupante é com as pessoas que precisam tomar a D2 da Pfizer: 40.305 precisavam completar o esquema vacinal até 3 de dezembro e não compareceram. Isso representa um absenteísmo de 20,26% apenas deste imunizante, e de 11,28% considerando todas as vacinas”, alerta o coordenador de imunização de Aracaju, Yuri Belchior.

Desde o dia 1º de dezembro, o carro da vacina está visitando os bairros onde o índice de D2 está menor. Até o momento, 858 vacinas foram aplicadas e três bairros foram visitados durante esta ação. Os primeiros bairros visitados foram 17 de Março, Porto Dantas e Lamarão.

Esta semana o carro estará no bairro Soledade (Quadra do Loteamento Bomfim, dia 6); no bairro Coroa do Meio (Fundat ao lado da Associação de Pescadores, dia 7); no bairro Japãozinho (Praça Jetimana, dia 9); e no bairro Santos Dumont (praça aos fundos do Sesi, dia 10).

Já a programação da vacina nas escolas segue nos três turnos (manhã, tarde e noite, com exceção da terça, 7) e contemplará oito escolas municipais até a próxima sexta-feira, dia 10. Nestaa segunda, 6, as equipes estão nas Emefs Deputado Jaime Araújo e Manoel Bomfim; no dia 7, nas Emefs Anísio Teixeira e Professor Florentino Menezes; na quinta, 9, nas Emefs Olga Benário e Oviêdo Teixeira; e na sexta, 10, nas Emefs Presidente Tancredo Neves e Presidente Vargas.

Cada escola encaminha a solicitação da autorização aos pais ou responsáveis e, mediante a permissão, a imunização é realizada na escola para estudantes matriculados com idade a partir de 12 anos. Além dessas estratégias, a vacinação continua no drive-thru do Parque da Sementeira e em 44 UBSs da capital.

Foto Sérgio Silva