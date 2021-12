DHPP prende segundo suspeito por homicídio ocorrido em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu nesta segunda-feira (06) um homem de 26 anos, segundo suspeito de participar de um homicídio qualificado. O crime ocorreu na madrugada de 19 de outubro de 2021, na Travessa B13, no Conjunto Fernando Collor de Melo, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o indivíduo estava em companhia de outro homem de 41 anos de idade e, ao fazerem uso de armas de fogo, os dois efetuaram vários disparos que levaram a vítima, identtificada como Ruan Anderson Santos de Jesus, de 23 anos, a óbito.

Após a prática do homicídio, os suspeitos também dispararam contra a residência de uma tia da vítima e, caminhando na via pública, efetuaram mais disparos para o alto na região do Conjunto João Alves, em Socorro.

O DHPP já havia realizado a prisão do homem de 41 anos em 16 de novembro de 2021 e, na sequência da investigação, feito a representação pela prisão preventiva contra o homem de 26 anos. Com o cumprimento deste último mandado, o suspeito se encontra detido no sistema prisional.

Ele também já responde por uma tentativa de homicídio praticada contra um primo da vítima, crime ocorrido também em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com as autoridades policiais, ele integra uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Ainda, a Polícia Civil informou que o suspeito de ser o mandante do crime foi identificado como Thiago dos Santos, conhecido como “Neguinho”, que encontra-se foragido atualmente.

Informações sobre a localização de Thiago dos Santos podem ser repassadas através do Disque Denúncia, de número 181. O sigilo da ligação é garantido.

Com informações e foto da SSP