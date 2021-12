Eduardo Lima confere a realização de obras no Santa Maria

No início da tarde do último sábado, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), saiu em diligência para ver de perto a realização de algumas solicitações feitas por ele à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB).

O parlamentar que é integrante da Comissão de Obras e serviços da Câmara Municipal de Aracaju, levou as demandas do bairro Santa Maria ao presidente da EMURB, Sérgio Ferrari. Em suas solicitações o vereador pleiteou melhorias para as comunidades da Ponta da Asa e Horto situados naquela região.

Em sua visita Eduardo Lima pôde constatar a felicidade dos habitantes do local, que com mais de 27 anos de moradia desejavam intensamente ver o trabalho de pavimentação asfáltica de suas ruas concluídos, uma solução mais segura e duradoura para suportar o fluxo do trânsito da localidade.

“As comunidades que compõem o bairro Santa Maria, sempre sofreram e ainda sofrem com a falta de calçamento e asfaltamento em suas ruas. Cada trabalho como esse realizado aqui é uma vitória para população do bairro. Estamos atentos e buscando o olhar mais humano para estes aracajuanos que aqui residem”, afirmou o vereador.

Fonte e foto assessoria