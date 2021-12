Fazendo festa com seu rico dinheirinho

Por Adiberto de Souza *

Por que será que a maioria dos congressistas não quer ouvir nem falar na hipótese de se revelar o destino dos bilhões do Orçamento secreto? A filmagem feita pela Polícia Federal do deputado Josimar Maranhãozinho (PL) com uma bolada de dinheiro nas mãos talvez responda esta pergunta. Conforme se comenta no próprio Congresso, o escurinho do Orçamento permite que parlamentares engordem as próprias contas com parte dos recursos liberados para as prefeituras. Tomara que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) consiga as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI visando investigar o tal Orçamento Secreto. Só assim será possível expor ao país os nomes dos deputados e senadores que, segundo dizem as más línguas, estão se aproveitando desse escandaloso sigilo para botarem as mãos grandes e sujas no dinheiro do contribuinte. Misericórdia!

Ficou pra depois

O governador Belivaldo Chagas (PSD) adiou a reunião-almoço que faria hoje com os pré-candidatos ao governo. A ideia do pessedista é afinar o discurso sobre a sucessão e discutir a unidade do grupo. Estavam convidados para o regabofe o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), os deputados federais Fábio Mitidieri (PSD) e Laércio Oliveira (PP). A expectativa é que o comes e bebes aconteça na próxima semana. Enquanto isso, Belivaldo vai cozinhando o galo. Marminino!

Votou ou não?

Oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), a vereadora Emília Corrêa (Patriota) não lembra se votou contra ele no 2º turno das eleições de 2020. Questionada pelo radialista Alex Carvalho se havia votado na prefeiturável Danielle Garcia (Podemos), Emília respondeu: “Eu nem compareci à urna para votação”. Na sequência, a vereadora disse que estava em dúvida se havia ou não ido à seção eleitoral para votar contra a reeleição do prefeito. Crendeuspai!

Educação desigual

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Cruz, credo!

Vidas religiosas

A Diocese de Propriá festejou, sábado passado, os 50 anos de missão e presbiterato dos freis Enoque Salvador, Roberto Eufrásio e Raimundo Eliete. O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) fez questão de prestigiar o evento religioso e abraçar frei Enoque, “esse grande homem, que pensa a todo instante em propagar o bem”. Tendo chegado em Sergipe na década de 70 do século passado, frei Enoque é um dos pioneiros na luta por desapropriação de latifúndios para efeito da reforma agrária. Ele também foi prefeito de Poço Redondo. Legal!

Mandato por um fio

Veja o que a amiga Thaís Bezerra publicou no Jornal da Cidade: “Apresenta-se sombrio o futuro do deputado federal Valdevan Noventa (PL). Antes de se candidatar a senador, ele terá que convencer o TSE de que a Justiça de Sergipe errou ao cassar o seu mandato duas vezes. O parlamentar é acusado de ter comprado votos e usado recursos ilicitamente na campanha de 2018. A assessoria do deputado revela que ele espera ser inocentado. Não é isso que pensam os juízes do TRE, que cassaram o mandato de Valdevan por unanimidade. Pelo visto, só Jesus na causa”. Danôsse!

Papagaio falador

Pesquisa do Ibobe indica que 89% da população escutam rádio. O estudo mostra que a integração com novas tecnologias e a abrangência deste veículo fazem com que ele ganhe cada vez mais força. A pesquisa aponta ainda que o pico de audiência radiofônica ocorre entre 10h e 11h e alcança 64% dos entrevistados. E viva o popular “papagaio”!

De mãos dadas

O senador Rogério Carvalho (PT) prestigiou o Congresso Estadual do PSB sergipano. Os participantes deixaram clara a convergência em torno do nome do petista para disputar o governo do estado. Reeleito presidente estadual do PSB, Valadares Filho disse que a presença de Rogério no evento do partido selava o reencontro do PSB com a história. O pré-candidato a governador disse que “juntos, a esquerda, de mãos dadas, faremos a mudança que nosso povo precisa. Essa aliança fará de Sergipe um grande estado novamente, com geração de emprego e renda”. Ah, bom!

Banese no Estadão

O jornal Estadão publicou que milhões liberados pelo governo federal para socorrer o setor do turismo durante a pandemia de covid-19 foram usados para obras de empreendimentos novos. Segundo a reportagem, a empresa Vista Xingó Empreendimento Ltda recebeu financiamento do Banese para erguer um resort na cidade alagoana de Piranhas. Ainda conforme o jornal, dois diretores do banco estatal se demitiram em dezembro e se tornaram sócios da Xingó em maio, um mês antes de o dinheiro ser liberado para o resort. Aff Maria!

Banco se explica

Em nota, o Banese revela que “segue estritamente os critérios técnicos e as regras estabelecidas para financiamento de projetos de empreendimentos imobiliários no âmbito do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo. O Banese reforça que atua a partir de rígidos padrões técnicos e controles internos”. A Vista Xingó afirmou que apenas R$ 4,6 milhões foram liberados pelo banco, em resposta a uma carta proposta de R$ 13 milhões. A empresa também afirmou que os ex-diretores do Banese “não participaram ou participam de qualquer tratativa sobre a operação de crédito”. Então, tá!

Luzes natalinas

A Prefeitura de Aracaju vai apresentar hoje à imprensa o projeto de lei sobre transporte público. Também nesta segunda-feira, acontecerá o acendimento das luzes do Natal Iluminado no Parque da Sementeira e na Orla da Atalaia, eventos agendados para às 18h e às 20h, respectivamente. Prestigie!

Recorte de jornal

* É editor do Portal Destaquenotícias