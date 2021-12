Focco realiza V Seminário em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção

Será realizado na próxima quinta-feira, 9, a partir das 9h, o V Seminário em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção – A Integridade Pública interessa a todos nós. A ação é promovida pelo Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco / SE) e organizada pela Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento (Ecojan).

Realizado anualmente na semana em que se comemora o Dia Internacional de Combate à Corrupção, o Seminário ocorrerá de forma virtual e contará com palestras que tratarão do tema “Corrupção e integridade pública e os impactos na sociedade e nas associações públicas”.

Em meio às atividades, será executado os resultados do Programa Nacional de Combate à Corrupção (PNPC), conduzido pelo Focco / SE, que tem como objetivo contribuir para a redução dos níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares semelhantes aos países desenvolvidos.

Com a palestra Suscetibilidade à fraude e corrupção – Resultados do PNPC, o coordenador do Focco / SE e secretário do TCU em Sergipe, Jackson Souza, apresentará, além dos resultados, o módulo do roteiro de atuação do e-Prevenção, um guia desenvolvido para atender as necessidades de cada instituição durante o diagnóstico.

Na sequência, o evento terá palestras do procurador de Contas de Sergipe, Eduardo Cortês, que abordará o tema “Do nunca mais ao eterno retorno: uma perspectiva histórica da luta contra a corrupção”; e do presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) e auditor do TCE / SE, Ismar Viana, sobre “A estruturação institucional como instrumento de combate à corrupção”.

Já o Ministério Público Federal se fará presente com a palestra “Central do Brasil: mapeando a corrupção endêmica no Rio de Janeiro – a experiência da Lava Jato RJ”, a ser proferida pelo procurador Federal integrante do GAECO-RJ, Stanley Valeriano. O promotor de Justiça Alexandre Albagli, representando o Ministério Público de Sergipe, abordará o tema “As possíveis causas da morte e da eventual ressurreição da Lei de Improbidade Administrativa”.

Por fim, o renomado professor, conferencista e autor de livros, Edgar Guimarães, falará a respeito dos “Instrumentos de combate à corrupção na nova lei de licitações”.

Voltadas a gestores públicos, servidores, estudantes e sociedade em geral, as inscrições estão abertas através do site do Ecojan (www.tce.se.gov.br/ecojan) – a transmissão ocorrerá por meio do canal da Escola no YouTube ( www. youtube.com/c/EcojanTCESE .

Fonte TCE