Homem morre e policial fica ferido em confusão na cidade de Nossa Senhora das Dores

Um homem morreu na noite deste sábado (4) após uma confusão no Batalhão da Polícia Militar de Nossa Senhora das Dores, onde ele teria agredido e disparado contra um policial.

Antes de invadir o batalhão, o homem estava sendo atendido por um médico e as informações são de que ele teria chegado ao local questionando sobre um homem embriagado suspeito de causar um atropelamento na cidade momentos antes. Ao saber que o suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Nossa Senhora da Glória, agrediu um dos policiais com socos e pontapés.

Após as agressões, o homem entrou em luta corporal com outro policial, pegou a arma dele, disparou e atingiu a perna do agente. Ao ver a cena, um outro militar baleou o homem, acertando-o na cabeça. Os dois foram socorridos e levados a um hospital.

O suspeito morreu e o corpo foi levado para Aracaju pelo Instituto Médico Legal. Já o policial foi transferido para uma unidade de saúde, também da capital.

De acordo com a polícia e com a família, o homem vinha sofrendo de problemas psicológicos.