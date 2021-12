José Carlos Machado visita reitor da Universidade Federal

No último dia 2 de dezembro de 2021, na companhia do Professor Miburge Bolívar Góis Junior, o ex-deputado federal, José Carlos Machado, foi recebido pelo professor Valter Joviniano de Santana Filho, Reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Entre os assuntos abordados estava o ensino superior. “Tratamos de várias questões, cuja oportunidade, demonstrei meu entusiasmo com maior ênfase pela participação da UFS, na busca de soluções para os problemas do nosso Estado. Consequentemente, dialogamos sobre o Campus de Itabaiana, onde há mais de dez anos, prossegue com apenas dez cursos implantados no início. Solicitei ao reitor que estudasse a oportunidade da ampliação dos números de cursos”, disse o político.

No decorrer da conversa, também, foi comentado sobre o Campus do Sertão, com sede em Nossa Senhora da Glória. As questões que envolvem a convivência do sertanejo com a seca, também, foram discutidos com o intuito da UFS colaborar com as possíveis soluções do assunto.

Por fim, Machado comentou com relação ao desenvolvimento da universidade em Sergipe. “Temos uma posição de destaque a respeito aos demais estados brasileiros. Dessa forma, temos cinco Campus da UFS instalados em Sergipe, em média um Campus para quinze municípios. Nenhum Estado chegou a esse nível. Não tenho dúvida de que a participação da UFS é fundamental para o desenvolvimento de Sergipe, isto é, fazendo parceria com municípios e estado”.

