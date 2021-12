Mais de mil candidatos participam do vestibular de Medicina da Unit

As provas aconteceram neste domingo e segunda em Aracaju-SE, Estância-SE, Maceió-AL, Jaboatão dos Guararapes-PE e Goiana-PE.

Pelo quarto ano consecutivo, o Grupo Tiradentes realiza o seu processo seletivo unificado de Medicina. Cerca de 1.040 aspirantes a médicos participaram das provas neste domingo, 5, e segunda-feira, 6, no campus da Universidade Tiradentes (Unit), na Farolândia. Eles concorrem a mais de 300 vagas para o curso disponibilizadas em Aracaju-SE, Estância-SE, Maceió-AL, Jaboatão dos Guararapes-PE e Goiana-PE. O resultado da seleção será divulgado no site da Unit, na sexta-feira, 10.

Segundo o coordenador da Comissão Permanente de Processo Seletivo (Compese), José Alves da Cruz Júnior, neste semestre a procura teve um alto número de candidatos e a perspectiva para o preenchimento das vagas é boa. “Como o processo é unificado, o candidato pode escolher até três opções de campus para realizar as provas e concorrer à vaga. Nós estamos fazendo o quarto processo seletivo unificado para Medicina, onde a gente unifica todas as unidades do Grupo Tiradentes. Atualmente, temos cinco escolas médicas e as provas estão acontecendo em Aracaju, Estância, Maceió, Jaboatão e Goiana”, informou.

A preparação para o vestibular é intensa para muitos estudantes. É o caso de Rafael Reis e Silva, mas ele se sente preparado. “Escolhi Medicina porque tenho paixão por essa área e também por ser algo que já vem de família. A Unit tem uma metodologia de ensino muito interessante, assim como a estrutura do curso, desde os hospitais até as clínicas. Então, é uma instituição que me interessa cursar. Estou me sentindo confiante, sinto que virarei ‘meduniter'”, declarou.

Para Vinícius Sodré, o sonho de fazer Medicina vem desde criança e, cursando na Unit, ele acredita que terá boas oportunidades no mercado. “Eu vejo que aqui as pessoas já saem prontas e sabendo como lidar com o mercado de trabalho. Além da escola, eu fiz um cursinho para reforçar alguns aspectos, chegar aqui preparado e saber que tenho condições de fazer a prova e passar. Estou um pouco nervoso, ansioso, mas creio que tudo vai dar certo no final”, disse.

Sophia Mitidieri decidiu fazer Medicina inspirada pelo avô e pelo tio. Para ter certeza da escolha, ela também conversou com estudantes do curso. “Escolhi o curso de Medicina porque é uma profissão muito linda. Acho que ajudar pessoas é o que a gente está precisando hoje em dia. Ter empatia, uma medicina mais humanizada… E isso se tornou uma meta para mim, uma coisa que eu quero muito conquistar. Acho que a Unit é muito preparada, oferta muitas coisas positivas e agrega muito aos estudantes”, declarou.

Para dar segurança aos candidatos, foram adotados os protocolos de biossegurança, principalmente nas salas de aula, sendo necessário o uso de máscaras e também disponibilidade de álcool gel. Além disso, a instituição adotou outras praxes de segurança, como a utilização de detectores de metal.

Projeto Pedagógico de Medicina

Com uma proposta atual e inovadora, o projeto pedagógico dos cursos de Medicina do Grupo Tiradentes é baseado no método PBL – Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) –, que mantém a relação ensino-aprendizagem focado no aluno como protagonista do processo. A metodologia é aplicada desde a década de 1960 em grandes universidades no exterior e, no Brasil, a partir da década de 1990.

As metodologias ativas são modelos de ensino que visam desenvolver a autonomia e a participação dos alunos de forma integral. Com isso, as práticas pedagógicas são beneficiadas e todo o processo educativo é melhorado. O método PBL motiva e estimula a criatividade do estudante, promove o conhecimento de diferentes áreas médicas, oferta ao aluno a oportunidade de vivenciar a Medicina desde o início do curso, estimula o aprendizado em equipe e incentiva a busca de diferentes maneiras de como resolver um problema.

