Médica pediatra Silvia Cruz assume Secretaria Estadual de Mulheres do PSB em Sergipe

O Partido Socialista Brasileiro em Sergipe (PSB/SE) empossou no cargo de Secretária Estadual de Mulheres a médica pediatra Dra. Silvia Palmeira Cruz. A solenidade aconteceu no sábado (4), na sede do PSB em Aracaju, durante Congresso Estadual do partido.

Em seu discurso de posse, Dra Silvia Cruz fez questão de enfatizar que a vida política brasileira tem se constituído, ao longo do tempo, em um espaço quase que exclusivamente de homens. “Esse cenário leva o país à manutenção do “status quo”, de falta de igualdade, políticas deficitárias e excludentes das minorias vulneráveis. Falar em minoria não deveria caber o gênero feminino por seu quantitativo populacional superior ao masculino. No entanto, a mulher se junta à parcela das minorias quando o assunto é participação política ao lado de outros grupos como negros, indígenas e pessoas LGBTQIA+”, pontuou.

Dra Silvia Cruz citou o percentual de cotas para mulheres na formação de chapas para candidaturas. “A Lei nos assegura 30% de cotas, porém, não se tem se efetivado nossa representativa no poder após as eleições. Importante enfatizar que nós mulheres avançamos em todas as profissões de maneira brilhante, entretanto, na esfera política, mesmo com o incentivo da cota de gênero, não tem se mostrado eficaz para o crescimento da mulher nos espaços de poder”, lamenta.

“Um momento muito importante para o PSB Mulher eleger mais uma vez Dra Silvia para coordenar ao lado de mulheres socialistas e fazer um trabalho de muita dedicação, bem organizado, focado na entrada da mulher na vida pública e na militância para colocarmos cada vez mais as mulheres no seu lugar importante na sociedade”, destacou o presidente do PSB Sergipe, Valadares Filho.

O Senador Rogério Carvalho (PT) prestigiou o evento e enalteceu a escolha da empossada. “Dra Silvia sempre foi muito dedicada naquilo que se propõe a fazer. O partido ganha um grande quadro político, uma pessoa sensível, comprometida e muito responsável. Tenho certeza que ela vai agregar, juntar muita gente e tornar o partido maior e muito mais forte”, destacou.

“É com muito orgulho e satisfação presidir uma Secretaria tão importante que representa nós, mulheres. Convoco as mulheres a se fazerem presentes como protagonistas de um pais mais digno por sua garra, humildade, doçura, inteligência e discernimento peculiar. Vamos fazer um país socialmente mais justo, mais inclusivo, com mais educação e saúde paradigmas que assegurem ao Brasil um futuro de paz e prosperidade”, conclui a empossada.

Além da pauta da Formação de Mulheres do PSB, a Secretaria estadual homenageou 15 mulheres com o troféu Destaque Socialista, em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade e relevância nas suas atividades profissionais.

Foto assessoria

Por Débora Matos