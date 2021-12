Mulheres de Peito cobram solução à Saúde estadual para evitar pedidos de demissão de oncologistas do João Alves

Representantes da Associação Mulheres de Peito participaram, nesta segunda-feira (06), de uma reunião com a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, para tratar do pedido de demissão de cirurgiões oncológicos que atuam no Hospital João Alves Filho.

As assistidas cobraram do órgão uma solução para o problema. “Que evite o desligamento destes profissionais que são essenciais para os pacientes com câncer que fazem tratamento na unidade”, detalhou Sheyla Galba, vice-presidente da Associação Mulheres de Peito.

Na reunião, a secretária informou que nesta terça-feira (07) deve ocorrer uma reunião com os médicos para tratar do tema. “Seguimos empenhadas para que esta situação seja resolvida e os médicos continuem atuando no Hospital João Alves”, ressaltou Sheyla Galba.

Fonte e foto Mulheres de Peito