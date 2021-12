Natal Iluminado: luzes do Parque da Sementeira serão acesas nesta 2ª

O acendimento das luzes acontece às 18h

Nesta segunda-feira, 6, acontece o acendimento das luzes da decoração natalina no Parque da Sementeira. A ornamentação, realizada pela Energisa em parceria com a Prefeitura de Aracaju, integra o projeto Natal Iluminado que traz o encanto do Natal ao local. O acendimento das luzes acontece às 18h.

As principais novidades deste ano são um conjunto decorativo flutuante formado por uma árvore 3D, três reis magos e três arcadas, além do presépio dourado e o trenó com lâmpadas simulando o movimento das renas. A decoração do Parque da Sementeira ainda contará com árvore 3D flutuante de 12 metros, caixas de presentes flutuantes, casa do Papai Noel interativa, árvores estilizadas com três metros, anjos 3D, caixa de presente gigante com seis metros, entre outros atrativos.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância do Natal Iluminado para os aracajuanos. “É com grande satisfação que chegamos ao 5º ano de parceria com a Prefeitura de Aracaju trazendo mais este presente para os sergipanos. Incluímos várias inovações para abrilhantar este espetáculo de luzes. Esperamos que o encanto do Natal leve muita luz e energia a todos os lares dos Sergipanos, para mais um ano novo que se aproxima” afirma Roberto Currais.

A iluminação do Parque da Sementeira utilizou mais de 7 milhões de lâmpadas LED. Segundo o coordenador de Eficiência Energética, Pedro Lins, foram empregados todos os conceitos de eficiência energética e sustentabilidade na decoração natalina do parque.

“Empregamos todos os conceitos de eficiência energética na decoração natalina com a utilização de lâmpadas LED que têm um baixo consumo de energia e traz melhoria na qualidade da iluminação. Essas lâmpadas também reduzem o impacto ambiental, pois são produzidas com substâncias que não agridem o meio ambiente”, explica Pedro.

Papai Noel

O Papai Noel interativo estará disponível para visitação nos dias 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 23, 25 e 26 de dezembro, das 18h30 às 21h. As visitas ao parque para contemplar a decoração natalina podem ser realizadas até o dia 6 de janeiro.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas