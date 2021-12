Obra literária resgata história fotográfica do estado de Sergipe

O livro Retratos e Paisagens Afetivas de Sergipe foi organizado pela historiadora Sayonara Viana e traz retratos, paisagens e artigos sobre o tema

A historiadora formada pela Universidade Tiradentes (Unit) Sayonara Viana lançou nesta quinta-feira, 2, o livro Retratos e Paisagens Afetivas de Sergipe. O evento aconteceu no foyer da reitoria da Unit, com presença de convidados e amigos da organizadora. A obra apresenta 120 imagens de Sergipe catalogadas e de autoria de fotógrafos que atuaram entre os anos de 1868 e 1968.

O livro é comemorativo aos 200 anos da Emancipação Política de Sergipe e também conta com artigos produzidos por pesquisadores e escritores sergipanos sobre a História da Fotografia em Sergipe, retratos e paisagens do estado.

“Esse é um registro muito ligado à história cultural e social de Aracaju. Tanto retratos de personalidades, artistas, políticos e intelectuais como também das paisagens emblemáticas de Sergipe, a exemplo da Rua da Aurora. Foram 18 mil imagens escaneadas e catalogadas. Fizemos um trabalho de identificação das imagens. Todas elas possuem identificação. Geralmente, o fotógrafo usava um carimbo ou uma vinheta para identificar a autoria das imagens. E foi justamente esse recorte que fizemos: com as imagens que tivessem autoria”, contou Sayonara Viana.

A Unit apoiou a publicação do livro. Segundo a vice-reitora da universidade, Amélia Uchôa, a leitura traz de volta tempos passados e recordações. “Eu já conhecia Sayonara há anos e admirava o trabalho dela. Agora, ela está conosco fazendo um bom trabalho no resgate dessas histórias. Os parabéns são para ela porque conseguiu, além de tudo, trazer um lambe-lambe para o lançamento. Gente, o lambe-lambe era fantástico, que saudade! Foram boas épocas e boas recordações. A gente volta no tempo lendo um livro como esse”, declarou.

Entre as personalidades retratadas na obra está João Firpo, um italiano que aportou no Brasil no final do século XIX. O registro de parte de sua vida foi feito pela historiadora e pesquisadora da Unit, Maria Lúcia Marques Cruz e Silva. “Quando Sayonara perguntou o que tinha em Maruim sobre fotografia, a gente se dá conta da história do João Firpo, que vem da Itália e monta um estúdio de fotografia em Maruim. A gente descobre esse monstro sagrado da fotografia, eventos, personalidades, coisas de que não tínhamos conhecimento”, contou Maria Lúcia que estuda a história do município de Maruim há 40 anos e possui sete obras publicadas, além de outros trabalhos.

Outro sergipano homenageado no livro é o fotógrafo Lineu Lins. Para Iara Almeida, sua esposa, ter um capítulo dedicado a Lineu é motivo de gratidão. “Lineu é uma pessoa muito reconhecida na área de fotografia em Sergipe, foi um dos pioneiros também, acompanhou a época do lambe-lambe. Ele vai ficar muito feliz quando eu chegar em casa e mostrar o livro para ele, com a foto dele e com a contribuição dele”, disse.

Em 2015, a Unit adquiriu o acervo do fotógrafo, com mais de 500 mil imagens, que retratam a história e a evolução de Sergipe. Um projeto que é resultado de 50 anos de trabalho na fotografia. “Lineu passou o acervo para a Unit para ser eterno, para não se perder. Existe aqui no acervo a história de muitos personagens, de muitas pessoas”, comentou Iara.

A obra também será lançada em todas as cidades sergipanas citadas na obra: Maruim, Lagarto, Simão Dias, Itabaiana e São Cristóvão, com foco na comunidade estudantil. Também haverá distribuição para todas as bibliotecas nos 75 municípios sergipanos.

