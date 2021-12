Plano Desenvolvimento será apresentado na Câmara de Itabaianinha

O Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe (PDES) será apresentado nessa terça-feira, 07, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itabaianinha, por meio do Fórum Itinerante realizado pela Assembleia Legislativa (Alese).

Por iniciativa do presidente da Alese, Luciano Bispo, com o apoio técnico do coordenador do PDES/Alese, Marcelo Barberino, o PDES vem sendo apresentado à sociedade sergipana desde o mês de julho deste ano. Na oportunidade, eles expõem o estudo preparatório da macroeconomia sergipana baseado nas suas cadeias produtivas, elaborado pela Casa Legislativa e pela assessoria técnica da Fundação Dom Cabral.

Até o momento, o Fórum Itinerante para apresentação do PDES já abrangeu os municípios de Aracaju, Itabaiana, São Cristóvão, Estância, Lagarto e Nossa Senhora de Socorro. Além da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado (AEASE) e a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA).

PDES

O PDES é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Sergipe em parceria com a Fundação dom Cabral, ouvindo mais de 70 atores da cadeia produtiva do Estado, para a elaboração do Plano, tanto do setor privado quanto do serviço público. O Plano de Desenvolvimento detalhou a necessidade de se conhecer o passado e o presente para projetar o futuro, pontuando a importância para o crescimento de Sergipe, quanto à geração de emprego e renda.

Por Kelly Monique Oliveira