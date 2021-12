PM apreende duas motocicletas com suspeita de roubo em Propriá e Canhoba

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam duas motocicletas com chassis adulterados na tarde desse domingo (5). As apreensões aconteceram em ocorrências distintas nas cidades de Canhoba e Propriá.

De acordo com as informações policiais, as motocicletas não possuem condições de consultas sobre a procedência dos veículos em decorrência da adulteração de dados identificadores, inclusive, um dos veículos circulava sem a placa.

As motocicletas foram apreendidas e serão encaminhadas ao órgão de trânsito em Aracaju, caso situação mais grave não for detectada.

Fonte e foto SSP