Polícia combate roubos de produtores agrícolas em Canindé

Algumas denúncias informam que roubos estão ocorrendo no município de Canindé de São Francisco especificamente no perímetro de lotes irrigados que produzem frutas. “O prejuízo faz com que o produtor se desanime de investir em Canindé de São Francisco porque os roubos nos dá prejuízo. Já tem gente querendo vender o lote e ir embora investir em outro lugar”, afirmou um produtor.

A Polícia Militar já é sabedora da situação e investiga o caso promovendo avanços e pode trazer resultados elucidando os casos de roubos. O MP também já tem conhecimento superficial da situação e trabalha em sigilo e apoio a Polícia Militar. Como dito em uma entrevista para TV Cânion e canal Revista Canindé, o Promotor de Justiça, Dr. Paulo José Francisco, afirmou que uma de suas demandas seria trabalhar a questão da segurança local. A chegada de Dr. Paulo em Canindé de São Francisco tem obtido admiração e respeito pela população devido a sua agilidade e atenção em relação às demandas existentes.

Os roubos são feitos pela noite ou na ausência dos proprietários, sem o a presença de força ou emprego de armas por parte dos ladrões. A força tarefa para elucidar, combinará Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público. “A esperança é de que os roubos sejam elucidados e os autores punidos com detenção e não apenas corretivos”, frisou um dos produtores indignado.

Fonte RC

Por Adeval Marques