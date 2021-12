PMA abre inscrições de 900 vagas em oficinas online da Fundat

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) de Aracaju está com inscrições abertas para o preenchimento de 900 vagas, em nove oficinas online, voltadas à qualificação profissional.

As oficinas ofertadas são de Técnicas em Vendas, Recepcionista, Operador de Caixa, Marketing Pessoal, Rotinas Administrativas, Excelência no Trabalho, Qualidades que todo texto deve ter, Como se destacar no mercado de trabalho com o Linkedin e Como criar um currículo atrativo para o mercado de trabalho.

As oficinas têm carga horária de 2h e as aulas serão realizadas via plataforma do Google Meet, o que amplia o acesso às oficinas Para realizar a inscrição, é necessário acessar o link https://abre.ai/dAE1 ou o QRcode, e preencher corretamente o formulário com as informações solicitadas.

Os interessados também podem se inscrever clicando neste mesmo link a partir da Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju. É possível se inscrever em até três oficinas.

É necessário que o aluno compareça à aula no dia e horário da oficina para a qual se inscreveu acessando o link que será enviado para o e-mail cadastrado. Além disso, é fundamental o preenchimento do formulário de saída durante a oficina, para comprovar a presença na aula e ser certificado ao concluir a capacitação.

Programação

10/12 – sexta-feira: 15h às 17h – 7 Qualidades que todo texto deve ter (2h);

13/12 – segunda-feira: 15h às 17h – Técnicas em Vendas (2h);

14/12 – terça-feira: 15h às 17h – Operador de Caixa (2h);

15/12 – quarta-feira: 18h às 20h – Rotinas Administrativas (2h);

15/12 – quarta-feira: 15h às 17h – Marketing Pessoal (2h);

16/12 – quinta-feira: 18h às 20h – Excelência no Trabalho (2h);

17/12 – sexta-feira: 15h às 17h – Como se destacar no mercado de trabalho com o Linkedin (2h);

20/12 – segunda-feira: 18h às 20h – Recepcionista (2h);

22/12 – quarta-feira: 15h às 17h – Como criar um currículo atrativo para o mercado de trabalho (2h).