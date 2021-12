Prefeitura e ABIH divulgam Aracaju no Centro-Oeste brasileiro

Dando sequência ao Projeto de Promoção Nacional do Destino Turístico Aracaju/SE, elaborado pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, que destinou R$ 1 milhão em recursos próprios para divulgação da cidade em outros estados, tem início nesta segunda-feira, 6, e segue até quinta-feira, 9, o segundo road show “Viva Aracaju”, desta vez em Brasília/DF e Goiânia/GO, região Centro-Oeste do país.

A primeira caravana do road show foi realizada em Belo Horizonte/MG, entre os dias 26 e 28 de outubro, e capacitou os principais operadores de turismo da capital mineira.

De acordo com o Plano de Trabalho estabelecido no projeto, a expectativa é de que nesta segunda rodada, cerca de 300 agentes e operadores de viagens sejam capacitados para vender o destino Aracaju e aumentar a competitividade do destino turístico da capital sergipana no mercado nacional.

“Temos como meta no Planejamento Estratégico da gestão divulgar Aracaju, colocar a cidade no radar de quem opera pacotes turísticos em outros estados, mas não só isso, a Prefeitura faz um permanente trabalho de melhoria da cidade, não basta apenas divulgar, é preciso preparar a cidade para os aracajuanos e para os turistas. A gestão também tem se preocupado com a realização de eventos e dialogado com o trade para afinar cada vez mais essa relação. É diálogo e ação para promover Aracaju e bem receber nossos visitantes”, destaca Jorge Fraga.

Segundo os organizadores da caravana Viva Aracaju, além da programação que inclui exposições sobre a cidade e apresentações lúdicas e artísticas, a edição do road show exibirá uma apresentação musical típica da região: o forró pé de terra, representado por um trio nordestino que promete contagiar os participantes e animar a noite de capacitação ao ritmo do forró, o ritmo que atrai turistas para a Marinete do Forró, um dos atrativos turísticos da capital sergipana.

Para o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, este é um momento especial, em que capital sergipana realiza o Natal Iluminado, e isso está aliado ao trabalho que a ABIH/SE vem fazendo para divulgar a cidade.

“Hoje teremos o acendimento das luzes natalinas no Parque da Sementeira e em seguida na Orla da Atalaia, dois atrativos que encantam nossos visitantes e com certeza nossa caravana em Brasília e Goiânia dará destaque ao Natal Iluminado nesse trabalho de divulgação que a ABIH vem fazendo, aliás, um belo trabalho de toda a equipe, e que vai gerar bons frutos para o incremento do turismo em nossa cidade”, registra o secretário.

Fotos: Abih/SE