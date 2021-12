Shopping Jardins presenteia clientes com kit L’Occitane au Brésil

De 6 a 15 de dezembro, as compras nas lojas físicas e online do empreendimento valem 1 sabonete líquido e 2 sabonetes cremosos da linha Mandacaru

O ‘Natal dos Balões’ aterrissou no Shopping Jardins e trouxe um aroma todo especial para Aracaju (SE). Celebrando essa magia e a nossa brasilidade, o empreendimento agracia os clientes com um presente pra lá de perfumado neste final de ano.

De 6 a 15 de dezembro, as compras no Shopping Jardins valem 1 kit L’Occitane au Brésil da linha Mandacaru contendo 1 sabonete líquido de 250ml e 2 sabonetes cremosos de 75g. Cada R$300 dá direito ao presente de fragrância floral e aveludada, limitado a 1 kit por CPF cadastrado. Compras na plataforma Shopping Jardins Online têm valores dobrados (por exemplo: pedido de R$150 vale R$300 para a promoção).

Para resgatar o presente, basta o consumidor cadastrar suas notas fiscais no site shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS) até as 22h do dia 15 de dezembro de 2021, aguardar a validação e retirar o kit no posto de troca localizado em frente a Óticas Pontual.

Para ter o benefício do valor dobrado, o cadastro das notas referentes a compras no Shopping Jardins Online deve ser realizado enviando mensagem para o WhatsApp (79) 99851.3223 com os dados do participante e foto das notas fiscais ou cupons fiscais originais da compra. A campanha é válida até o dia 15 de dezembro ou enquanto durar o estoque dos presentes, o que ocorrer primeiro.

Mais atrações do ‘Natal dos Balões’ do Shopping Jardins:

Cânticos natalinos – Nas quintas-feiras até o dia 23 de dezembro, acontecem apresentações de corais e filarmônica no Jardim Iluminado às 19 horas e o público pode apreciar os espetáculos na Praça de Alimentação Jardins.

Paradas de Natal – Às quartas-feiras, das 17h às 18h, Dona Nuvem, Tio Arco-íris e Senhor Balão compartilham alegria com o público em um encantador desfile pelo mall.

Encontros com Noel – Todos os dias, das 14h às 20h, o Papai Noel recebe a visita das famílias e dos adoráveis pets em sua bela morada instalada na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo.

Jardim Iluminado – De sábado a terça-feira, das 18h às 21h, as famílias têm a oportunidade de visitar e tirar fotos na área verde central em frente à Praça de Alimentação Jardins. O acesso é gratuito e limitado, mediante a apresentação de cadastro na plataforma Shopping Jardins Online.

Decoração interativa – Durante o horário de funcionamento do shopping, as famílias curtem a decoração interativa na Praça de Eventos Ipê e em estações distribuídas pelo mall, além de trenó do Noel e tradicional presépio na Portaria B.

Balão dos Desejos – Até o dia 19 de dezembro, você pode doar um presente e proporcionar um feliz Natal a 65 crianças e adolescentes assistidos pelo Oratório de Bebé em Aracaju. Basta visitar o espaço instagramável localizado na Praça de Alimentação Arcos, escolher uma cartinha e realizar a doação. O atendimento acontece diariamente, das 14h às 20h.

Foto: Divulgação