SMTT realiza ações para conscientizar a população

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju realizou na manhã desta segunda-feira, 6, mais uma ação educativa no cruzamento das avenida Beira Mar e Francisco Porto, para reforçar junto a população à importância do respeito à faixa de pedestre.

Durante a ação, além do respeito à faixa, os condutores foram orientados a usar o cinto de segurança, respeitar as sinalizações de trânsito, não beber e não usar o aparelho celular ao dirigir. Já os pedestres foram instruídos a usar corretamente a faixa para fazer a travessia de forma segura.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que as ações educativas são realizadas diariamente para conscientizar a população e tornar o trânsito mais seguro na capital. “Realizamos esse trabalho educativo em vários pontos da cidade para que os condutores e pedestres se conscientizem que o respeito às sinalizações é fundamental para termos um trânsito mais seguro. Respeitar os limites de velocidade e ter boas práticas no trânsito é o caminho para reduzirmos os acidentes e óbitos no trânsito”, enfatiza.

Mais ações

Na terça-feira, 7, a ação educativa será realizada em frente ao Colégio Atheneu, no bairro São José. Na quinta-feira, 9, a equipe da CET estará na avenida Otoniel Dórea, nas proximidades dos Mercados Centrais.

Fotos: Ascom/SMTT