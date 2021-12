Solenidade marca abertura do Curso de Especialização em Segurança Pública

Na noite da última sexta-feira, 3, aconteceu a solenidade de abertura do curso de pós-graduação lato sensu, especialização em segurança pública, no auditório da Escola Judicial do Estado de Sergipe (EJUSE). A aula magna foi proferida pelo excelentíssimo Desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, diretor da EJUSE.

Na ocasião, também estiveram presentes o sub-comandante geral da PMSE, coronel Paulo César Góis Paiva; o sub-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Luiz Henrique Melo dos Santos; o chefe da 3ª seção, coronel Gledson Lima Alves; e o excelentíssimo juiz de direito Marcos de Oliveira Pinto.

O curso terá duração de 386 horas, e tem como objetivo proporcionar a aquisição de novos conhecimentos para a efetivação da segurança pública, assim como melhorias na prestação deste serviço. Para os capitães que farão o CESP, essa é uma etapa muito importante, e obrigatória para transitar ao oficialato superior, quando serão promovidos ao posto de major.

“É gratificante saber que chegou o nosso momento, e que muito em breve poderemos ascender ao oficial superior. Isso nos dá muita alegria e motivação, também para estudar, se dedicar ao curso, para posteriormente aplicar todo o conhecimento na gestão da corporação e trazer todos esses benefícios para a sociedade. Isso refletirá, com certeza, no que os policiais vão desenvolver no serviço de rua, e assim, certamente teremos um Sergipe muito melhor”, declarou a capitã Fabíola, aluna do curso.

Segundo ela, esse curso é um divisor de águas na carreira do oficial, pela importância que tem, e pela possibilidade que traz ao oficial de poder se aprofundar na questão da segurança pública.

“O curso terá um ano e meio de duração, nesse período poderemos ver a segurança pública de uma outra forma, teremos também a oportunidade de poder discutir com pessoas de outros órgãos sobre a segurança pública, será engrandecedor! Sinto uma felicidade constante hoje, e estou certa de que será um curso brilhante para todos nós!”, completou.

Fonte: PM/SE