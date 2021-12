Tô Nessa e Babalu farão noite de axé em homenagem a Asa de águia e Chiclete com Banana

A banda sergipana ‘Tô Nessa’ e a banda alagoana ‘Baballu’ farão show com repertório homenageando os gigantes do Axé Music: Asa de Águia e Chiclete com Banana. A apresentação ocorrerá na próxima sexta-feira, 10, no Tequila Café, localizado na Passarela do Caranguejo, na orla de Atalaia. A casa será aberta às 20h e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site Sympla.

A ideia é lembrar as canções de sucesso das bandas baianas que estouraram no Brasil na década de 80 e continuam fazendo sucesso até hoje. O repertório contará com músicas de sucesso como Manivela, Dança do Vampiro, Voa Voa, Diga que Valeu, Foi por este amor, entre outras.

Venha relembrar estes e outros sucessos!

Por Raquel Almeida