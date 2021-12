‘Um Lugar ao Sol’: ligação de Christian e Ravi é confirmada por Tulio

Decididos a decifrar os mistérios de Christian/Renato (Cauã Reymond), Tulio (Daniel Dantas) e Ruth (Pathy Dejesus) armam um plano para desvendar o elo de ligação entre o marido de Bárbara (Alinne Moraes) e Ravi (Juan Paiva).

A engenheira, que já sondou o motorista e descobriu que ele é de Goiás, decide vasculhar o carro de Ravi e acha na carteira dele uma foto do rapaz, ainda criança, com Christian abraçado, na despedida do gêmeo do abrigo.

A imagem logo cai nas mãos de Tulio, que deduz que o rapaz que está na foto com Ravi é Christian, gêmeo de Renato.

“Caramba, não acredito. Talvez então essa pessoa na foto seja o tal de Christian, de quem o Anchieta falou… mas… se o tal irmão morreu, esse cara da foto só pode ser o Renato. Sim, porque tem alguém mentindo nessa história”, indaga o diretor, que toma a decisão de ir para Goiás, a fim de esclarecer a história.