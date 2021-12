Zezinho: emendas para pavimentação em Laranjeiras

Sempre atento às questões de infraestrutura e melhorias para garantir a qualidade de vida da população, desde o início do mandato o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) dialoga com os moradores de Laranjeiras, contribui com indicações e apresenta resultados. Recentemente, o parlamentar destinou mais emendas para a cidade. Dessa vez, na ordem de R$ 215.000,00 para a pavimentação e recuperação do calçamento no bairro Pedra Branca.

Com esses recursos, serão contempladas as ruas José Monteiro Sobral, Travessa Viveiro, Rua José Maria e Rua Cícero Luiz. “Ruas pavimentadas e com infraestrutura são essenciais para garantir dignidade aos moradores de todas as cidades. Em Laranjeiras, não será diferente. Sempre converso com a população, vou até as comunidades, identifico os problemas e busco o encontro de soluções para que as ações sejam feitas”, afirmou.

De acordo com Zezinho Sobral, a Prefeitura Municipal de Laranjeiras solicitou, através de Ofício, que a execução fosse feita pela Gestão Municipal. “Não tenho objeção para a mudança da execução da obra da Sedurbs para a Prefeitura de Laranjeiras. Entendo que o Município tem capacidade de executar, destinamos o recurso e a população acompanha. O que nos interessa é levar o benefício para Laranjeiras e atender o povo”, destacou Zezinho Sobral, ressaltando que toda soma dos esforços é fundamental.

“É muito positivo. Ruas bem arrumadas proporcionam segurança, bem-estar e reforçam o sentimento de pertencimento dos moradores. Trabalho por todo estado de Sergipe e contribuir com mais emendas para minha terra tem um gosto especial. Tenho compromisso firmado com o povo de Laranjeiras, agradeço ao Município pela execução, seguirei acompanhando o processo e estarei com a comunidade de Pedra Branca para comemorar toda pavimentação concluída”, destacou Zezinho Sobral.

Ascom – Deputado Zezinho Sobral