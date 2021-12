PMA divulga artistas selecionados do Edital Colora de Arte Urbana

Cinco artistas foram selecionados no Edital Colora de Arte Urbana, lançado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), para seleção de grafiteiros com projetos voltados para a sergipanidade, que serão produzidos no Terminal de Integração da Atalaia, recém-reformado.

Dalvan de Jesus Alves do Nascimento, Rizo Gonçalves, Juliana Vila Nova de Oliveira, Brasolis e Luiza Mangueira Lacerda foram os cinco selecionados no edital.

A avaliação e seleção dos projetos foram feitas por uma comissão designada pela Funcaju, com base em três critérios: originalidade, qualidade técnica e coerência temática. A lista com o resultado definitivo também está disponível no linktr.ee da Funcaju.

Os artistas têm até o dia 10 de dezembro, das 9h às 12h, para assinarem o termo de concessão da premiação, sob pena de desclassificação em caso de ausência.

Sobre o edital

O edital reúne investimento de R$15 mil, contemplando com R$3 mil cada um dos projetos selecionados. Estes são os últimos recursos da Lei Aldir Blanc, cuja execução, em Aracaju, está próximo de atingir R$4,7 milhões em investimento, o equivalente a 100% do orçamento destinado pelo governo federal para fomento ao setor cultural durante a pandemia.