8 UBSs abrirão para vacinação covid e serviços no sábado

A vacinação contra a covid-19 para todos os públicos segue avançando na capital e no próximo sábado, dia 11, a Prefeitura de Aracaju disponibilizará o imunizante em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 16h, as quais ofertarão, também, atendimentos específicos voltados à saúde da mulher, como exames e testes rápidos.

Funcionarão as UBSs: Augusto Franco, Celso Daniel, Ávila Nabuco, Fernando Sampaio, Dona Jovem, Eunice Barboza, João Oliveira Sobral e José Calumby. De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, a campanha de imunização contra covid busca atingir, sobretudo, aqueles que estão aptos, mas ainda não foram tomar a primeira dose, além de alertar para a necessidade de completar o esquema vacinal com as duas doses e mobilizar aqueles que já podem receber a dose de reforço.

“Para receber o imunizante contra a covid-19 basta levar documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação, se tiver. No caso das gestantes, puérperas e lactantes, também deve ser apresentado algum documento que comprove a condição de cada uma. As mesmas UBSs da vacinação da covid, estão inseridas no Sábado Saudável, e ofertarão exames clínicos das mamas, exames citopatológicos (lâmina) e agendamentos de mamografias, além de testes rápidos para covid-19, hepatites virais e gravidez”, explica.

Vacinação no sábado

1ª dose

Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, que ainda não se vacinaram, podem receber sua primeira dose.

Repescagem

A população adulta, a partir dos 18 anos (incluindo gestantes, puérperas e lactantes), que perdeu o prazo para receber sua primeira dose, também pode buscar as Unidades.

D2 AstraZeneca e CoronaVac

As pessoas que já estão aptas a receber a segunda dose de AstraZeneca e CoronVac também podem ir as Unidades.

Segunda dose Pfizer

Aqueles que foram vacinados com a primeira da Pfizer há mais de 21 dias, podem antecipar sua aplicação.

Dose de reforço

Toda a população 18+ que tomou a segunda dose até 7 de agosto, imunossuprimidos 18+ com D2 recebida há 28 dias, e profissionais de saúde vacinados também com a segunda dose até 7 de agosto, estão aptos a receber a dose de reforço.

Atendimento as mulheres

Segundo a coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Léa Matos, essas ações aos sábados são ferramentas importantes na conscientização acerca da necessidade de cuidar da saúde feminina, o que acaba sendo também uma questão de saúde pública.

“Muitas das ações realizadas aos sábados já são de rotina nas Unidades, mas nem sempre a mulher tem oportunidade de buscar o serviço na semana. Quando o câncer é detectado, fazemos todo o encaminhamento para as unidades de alta complexidade, gerenciadas pelo Estado”, enfatiza.

Dados

O Sábado Saudável surgiu no cronograma da Campanha do Outubro Rosa, e o projeto foi estendido pela Prefeitura de Aracaju devido à solicitação das usuárias da rede. Em novembro, as oito UBSs funcionaram no dia 20 e realizaram 1.751 procedimentos, entre exames citopatológicos (lâmina), agendamentos de mamografias, teste rápido covid-19 e vacinação.

Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo que mais mata em mulheres e homens, embora, nesses últimos, com menor incidência. O Município dispõe de serviços, tanto na Rede de Atenção Básica, quanto na Rede Especializada, e contam com profissionais de saúde preparados para o acolhimento dessas pacientes que apresentam sintomas ou os que desejam realizar consultas e exames preventivos.