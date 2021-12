Adailton repudia proposta de mudar o nome da Barra

O deputado Adailton Martins (PSD), fez um pronunciamento na sessão desta terça-feira, 7, na Assembleia Legislativa de Sergipe sobre a proposta defendida pelo colega, o deputado capitão Samuel (PSC), sobre a possibilidade de mudar o nome do município da Barra dos Coqueiors para João Alves Filho.

“Quero dizer que não existe esse projeto que vem sendo divulgado pelo colega Capitão Samuel e a população da Barra dos Coqueiros não concorda, está revoltada e os vereadores fizeram uma moção, pois nós não concordamos e não tem a menor possibilidade de se fazer um plebiscito, pois quem vai pagar?”, indaga lembrando que o nome ao município faz parte da História de Sergipe e foi dado em virtude de os portugueses ao navegarem até à costa sergipana, precisavam de sinalização e plantaram os coqueiros para se localizarem melhor.

Em contrapartida, o deputado capitão Samuel disse que João Alves Filho precisa de uma homenagem à altura. “A Barra dos Coqueiros antes de Dr. João Alves Filho era uma e depois da ponte Construtor João Alves é outra. Estou andando muito na Barra e dei essa ideia e vários moradores entraram em contato comigo e entendo que, quem decide é a população, pois Dr. João merece essa homenagem por ter construído a ponte que leva o nome do pai e por tudo o que fez nesse estado”, reitera enfatizando que o custo para a realização do plebiscito é o mesmo de uma eleição para conselheiro tutelar, ou seja, custo zero.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza