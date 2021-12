Alese aprova doação de imóvel que impulsionará turismo no município de Porto da Folha

Na Sessão Plenária da manhã desta terça-feira (07), os deputados da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) apreciaram e aprovaram o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a doação de um imóvel pertencente ao Estado de Sergipe, localizado na Rua Major João Gonçalves, no município de Porto da Folha. De acordo com a propositura, a doação consiste em promover o desenvolvimento do turismo e a preservação da memória do Vaqueiro.

A matéria revela ainda a construção do ‘Memorial do Vaqueiro’ no município irá impulsionar a visitação na cidade e, salvaguardar a cultura e as tradições locais. O Governo destaca que as verbas para construção e implantação do Memorial já estão reservadas em Convênio firmado entre o Município e o Governo Federal, por meio do contrato de n° 903901/2020 com o Ministério do Turismo.

O imóvel doado ao município de Porto da Folha consiste em uma área de 6.196,40 m2, registrada no Cartório do 2′ Oficio de

Registro de Imóveis da Comarca de Porto da Folha, município distante 190 km da capital.

Foto: Erick O´Hara

Por Stephanie Macêdo